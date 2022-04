El ataque a los estudiantes de la UG a manos de la Guardia Nacional también ha generado posturas políticas para la revisión de protocolos en seguridad

Staff Correo

Con información de María Espino, Lourdes Vázquez y Nayeli García

Guanajuato.- Tras el ataque los estudiantes de la UG, Ángel Rangel y Edith, a manos de un elemento de la Guardia Nacional, las voces políticas han emitido sus posturas. Desde el gobernador, diputados y el rector hablan de revisar los protocolos de las autoridades de seguridad.

Algunos piden además “la desmilitarización del país”, lo que traducen en el retiro de la Guardia Nacional como unidad de seguridad pública en las calles de Guanajuato y México.

Diego Sinhue propone replantear uso de armas

Foto: Karla Silva

Aunque el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo “seguir creyendo en el Ejército”, acusó que los elementos del Ejército y la GN no tienen formación de proximidad ciudadana. Así, “a diferencia de los Policías de barrio“, resaltó la importancia de capacitación y reconsiderar el uso de armas de alto poder en las calles.

“Sigo creyendo en las fuerzas del Ejército Mexicano. Ha sido un momento complejo el que vive el país, pero estos hechos si nos hacen replantearnos el tema de este uso de armas de alto poder en las calles. (…) Las fuerzas militares no tienen esa formación de trato ciudadano como si lo tiene un policía municipal de aproximación que se conoce como policía de barrio. (…) Los elementos a veces vienen de otros estados y desconocen la dinámica de un poblado o de una ciudad, no saben quién vive ahí, quién es el vecino”.

Diego Sinhue dijo que pedirán que se haga justicia en este lamentable suceso y revisar los protocolos de actuación de los militares. Incluso, mencionó que el tema ya lo expusó la mañana de este jueves durante la mesa de seguridad virtual con el General encargado de la Guardia.

“No es el único, sí en Guanajuato, pero en otros estados hemos visto como lamentablemente terminan estas o confusiones o lamentables hechos. (…) Ellos estaban estudiando, es un tema que lamentamos mucho que esperamos se haga justicia. Ahorita es atender de manera inmediata a quienes están heridos. Segundo, atender a los familiares que desafortunadamente perdieron la vida”, expresó Diego Sinhue Rodríguez.

Finalmente, apuntó que es importante continuar trabajando de manera coordinada con todas las corporaciones de seguridad, pero sobre todo reforzar las policías municipales.

Diputados condenan el asesinato

Fotos: Lourdes Vázquez

Mientras en el Congreso de la Unión se brindó un minuto de silencio en homenaje a Ángel Rangel, en el Congreso de Guanajuato las voces pedían revisar protocolos. La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de Guanajuato, María de la Luz Hernández Martínez, y el diputado del PVEM, Gerardo Fernández Hernández, así lo expresaron.

El legislador verde ecologista señaló que, cuando se tiene a una fuerza militarizada destinada a funciones policiales, “vas a tener este tipo de situaciones”. Asimismo, exigió el esclarecimiento inmediato de los hechos y que él o los presuntos responsables paguen por este crimen.

Manifestó que, pese a que la función de las Fuerzas de Seguridad Pública de todos los niveles es proteger a la ciudadanía, éste no es el único caso lamentable presentado. En este sentido, aclaró que otros los cometieron las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y los Policías Municipales, lo que demuestra falta de preparación y de protocolos.

Por su parte, la diputada del PAN mostró su solidaridad con la familia de las víctimas y con los estudiantes de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato.

María de la Luz Hernández calificó el actuar de los elementos de la Guardia Nacional como reprobable.

“Cualquier uso de la fuerza desmedida es reprobable y para nosotros muy lamentable esta situación con los estudiantes. Sobre todo por ellos y sus familias, por sus compañeros”.

Agripino llama por desmilitarización

Foto: Alejandro Sandoval

Finalmente, el rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, dio un mensaje para repudiar el ataque a los estudiantes de la UG y exigir justicia ante más de 350 estudiantes. Así también les pidió estar unidos hoy más que nunca.

En tanto, reiteró que se debe desmilitarizar el país y se debe reorientar su política contra el crimen, “porque esta es una muestra de la fragilidad que tenemos”.

“No vamos a escatimar en lo que esté a nuestro alcancé, no somos fuerzas armadas pero sí somos una fuerza intelectual y unida”, expresó el rector. “Hacemos un llamado para la reorganización de la política de seguridad en el país. Lo que sucedió ayer es un acto extremo ni siquiera se puede decir que es un acto desproporcionado, es un acto injustificado, ilegal. Es un acto homicida, porque no existió la mínima indicación de agresión. Los estudiantes estaban conviviendo, no hay ninguna situación que justifique la agresión”

Felipe Agripino reiteró que siempre ha estado en contra de la militarización del país, pues a su decir “no está dando resultados”. Por ello, pidió revisar el modelo.

Finalmente, el Agripino llamó a la comunidad universitaria “a ser fuertes y estar unidos para exigir y buscar justicia para Ángel Yael y por la compañera Edith Alejandra”

