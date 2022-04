Tras el ataque a estudiantes de la UG en que la GN asesinó a un alumno de Agronomía, la comunidad llamó a un homenaje este jueves

Irapuato.- “Las estructuras de seguridad están para brindar seguridad, no para matar a nuestra comunidad universitaria”, acusó el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, luego del asesinato de un estudiante de la División de Ciencias de la Vida, a manos de un elemento de la Guardia Nacional.

El rector regresaba de la Ciudad de México a Guanajuato cuando se enteró de este hecho, que consideró como un ‘caso extremo’ que llena de impotencia a la comunidad universitaria, por lo que acudió a la comunidad de El Copal, en donde los planteles educativos conviven con el cuartel de la Guardia Nacional.

“Se supone que están para cuidar la comunidad estudiantil y ante una situación de esta naturaleza qué nos queda. Exigimos que se aclare el hecho, exigimos justicia y que también se tomen medidas. Por favor, estamos hablando que las estructuras de seguridad están para brindar seguridad, no para matar a nuestra comunidad universitaria”, reprochó el rector llenó de impotencia y desconcierto.

Un caso extremo

Señaló que este hecho es un caso extremo, pues no se está hablando de que personas de la sociedad civil están atacando a los estudiantes, como ha pasado y sigue pasando. Señaló que hay instituciones de seguridad que se coordinan para la protección de los universitarios, por lo que este caso es extremo pues la autoridad es quien está asesinando a los estudiantes.

“Estamos tristes consternados, con una profunda impotencia ante este nefasto acontecimiento, estamos aquí en la sede en donde están los estudiantes, en donde a poca distancia sucedió el hecho, estamos brindando el apoyo a nuestro estudiante que lamentablemente falleció”, comentó.

Alumna se encuentra estable

Compartió que la joven estudiante que también resultó herida se encuentra estable de salud, por lo que estarán brindando a las víctimas y a los estudiantes que presenciaron los hechos, todo el apoyo y atención psicológica porque se tiene un ambiente de mucha impotencia, tensión y tristeza.

Agripino dijo que se van a otorgar a la familia todos los apoyos que ofrece la universidad y los que sean necesarios, pero aun así, no se devolverá la vida del estudiante fallecido ni la tranquilidad a la comunidad estudiantil.

Según los datos, eran 12 los estudiantes que se encontraban conviviendo en una barda ubicada en los límites de la comunidad, cuando elementos de la Guardia Nacional los agredieron, especialmente a cuatro directamente.

“De la información que tenemos ahora no había motivo alguno para que fueran agredidos, no había motivo”, puntualizó el rector, al descartar que los estudiantes estuvieran armados al momento de la agresión. Sin embargo, dijo que no entraría en detalles de la investigación, la cual ya se encuentran en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Priorizarán acompañamiento a víctimas

Asimismo, indicó que estarán dando acompañamiento a los estudiantes para que no emitan ningún tipo de declaración sin que personal de la Universidad de Guanajuato esté presente, pues estarán atentos al avance de la investigación de forma institucional, pero también profesional, pues la UG exige justicia ante este hecho sin precedentes.

El rector de la universidad dijo que se sumará a las marchas y las convocatorias que se tengan que hacer al respecto, pero por el momento su prioridad es atender a la familia y a los estudiantes y estar con su gente.

A través de las redes sociales convocaron a un homenaje en las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida, en punto de las 9 de la mañana, todos vestidos de blanco y con veladoras para honrar la memoria de Ángel de 19 años, a quién un elemento de la Guardia Nacional, le arrebató la vida.

