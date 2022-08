“Es una de las policías que más enfrenta la delincuencia”, dijo el gobernador Diego Sinhue sobre la corporación de Celaya

Celaya.- Luego de los dos ataques perpetrados contra policías municipales, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que se deben revisar los protocolos de seguridad de los elementos policiacos, así como equiparlos, capacitarlos y fortalecerlos.

“Es gente que está arriesgando su vida y hay que seguirlos apoyando. No queda de otra más que fortalecer los cuerpos policiacos, darles más apoyo, más equipamiento, más capacitación. Y revisar los protocolos para que no suceda esto. Nosotros tuvimos, ustedes se acordarán que hubo una época en que tuvimos muchas bajas de FSPES y tuvimos que cambiar los protocolos. Hoy no andan menos de tres patrullas solas. Tenemos que revisar protocolos”, expuso Diego Sinhue.

Rodríguez señaló que la policía de Celaya es de las que más bajas ha tenido a lo largo de su sexenio. Afirmó que esto se debe al trabajo que están realizando en contra de la delincuencia común y los grupos criminales.

“Lamentable porque es una de las policías que más bajas ha sufrido en los últimos años, por lo menos dentro del sexenio. Pero también hay que decirlo, es una de las policías que más enfrenta la delincuencia, no sólo la delincuencia común, sino también la delincuencia organizada y esto ha traído consecuencias lamentables”, afirmó.

Y aunque en varios momentos dijo que los policías de Celaya y de todo el estado cuentan con el apoyo del Gobierno estatal, insistió en que es necesario revisar los protocolos de seguridad de los elementos.

“Tenemos que seguir fortaleciéndolos, hay que seguirlos capacitando y siempre hay que estarnos cuestionando nuestros propios protocolos para mejorarlos y que no suceda esto”, señaló Rodríguez Vallejo.

Diego Sinhue opinó sobre los asesinatos de policías de Celaya. Foto: Martín Rodríguez

Van ocho policías asesinados en Celaya desde octubre

Este lunes, un grupo de cinco policías que estaban en la caseta ubicada en la avenida México Japón esquina con el camino a San Miguel Octopan, sufrieron un ataque armado. Producto de la agresión, el elemento Ricardo Valerio Esquivel, de 34 años de edad y quien tenía cuatro años de servicio, falleció mientras recibía atención médica. Y el martes, dos policías que estaban en una patrulla en la gasolinera ubicada en la calle Morelos casi esquina con Venustiano Carranza, a dos cuadras de la Presidencia Municipal, también fueron agredidos. En este hecho, uno de los oficiales quedó herido y se reporta como estable.

Desde octubre, cuando inició la actual administración presidida por Javier Mendoza, ocho elementos han sido asesinados y seis más han sido lesionados en distintos ataques.

Por ello, el gobernador dijo a los policías de que no desistan de proteger a los ciudadanos y devolver la paz a Celaya y Guanajuato.

“No están solos, cuentan con el Gobierno del estado y con el Gobernador. Están haciendo una gran labor los policías y que les pido que no cesen en esa paz de devolverle la paz a Guanajuato y a Celaya”, exclamó.

El mandatario aseguró que el Gobierno estatal seguirá apoyando a la corporación policiaca celayense. También recalcó que ha pedido a los alcaldes que suban los sueldos de los policías de todos los municipios.

“Hemos destinado ya 800 millones de pesos para puras policías municipales del estado, en patrullas y equipamiento. A Celaya le hemos mandado no sólo en esta administración, sino también en la anterior, más de 200 millones de pesos en camionetas blindadas, en equipo, en armas, ahora en cámaras, estamos apoyándolos con todo. No están solos, vamos a seguir trabajando por ellos”, explicó.

Asesinatos de policías de Celaya. Foto: Martín Rodríguez

Sobre las casetas móviles, el gobernador apuntó que a veces no son funcionales porque se vuelven puntos de riesgo para los policías. Por ello, nuevamente urgió a que se revisen los protocolos de seguridad. Enfatizó que aunque a veces los colonos las piden, es más seguro para el elemento hacer rondines de vigilancia a bordo de una patrulla.

“Nos pasó en León: las casetas luego se vuelven puntos fáciles. En León nos asesinaron a varios policías en casetas, que luego las piden mucho los colonos, pero que no son tan eficientes ni tan efectivas y se vuelven un punto de riesgo, eso sí se tiene que revisar. Es más eficiente una patrulla que esté rondando y menos peligroso para el policía, que tener a un policía solo en una caseta que se vuelve un tiro al blanco”, destacó.

Ataques son represalias por detenciones: Rivera Peralta

Luego de un segundo ataque contra policías municipales en menos de 24 horas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, reiteró que estas agresiones son en respuesta a las detenciones que se han hecho. Dijo que los delincuentes buscan bajarle el ánimo a los elementos, lo cual “jamás va a pasar”. Nuevamente recalcó que la corporación policial no va a retroceder en la lucha contra la delincuencia.

“Nosotros lo atribuimos al trabajo que se viene realizando, por todas la detenciones que se han hecho. Es una manifestación por parte de la delincuencia buscando posiblemente difundir temor, cosa que por supuesto ¡no va a suceder! Al contrario, trabajamos y procuramos con mayor ahínco la seguridad de los celayenses”, afirmó.

Rivera advirtió que si los delincuentes buscan amedrentar y bajar la moral de los policías con este tipo de agresiones, no lo conseguirán. Por el contrario, seguirán con las detenciones.

“Eso nos hace trabajar todavía con mayor ahínco para poner a disposición de la justicia a esas personas que le están haciendo tanto daño a la sociedad y que también buscan la manera de afectar la moral de las tropas policiales, reitero, cosa que jamás va a pasar. Eso nos obliga a trabajar y poner a disposición de la justicia a todas esas personas que se dedican a delinquir y afectar a la ciudadanía”, afirmó Rivera.

Asesinatos de policías de Celaya. Foto: Martín Rodríguez

Sobre la salud del elemento que resultó lesionado en el segundo ataque, el secretario dijo que está estable. Precisó que recibió un impacto en un brazo y esquirlas en la cabeza.

Rivera Peralta explicó que al momento del ataque, el policía repelió la agresión. Dijo que lo agredieron por dos frentes personas armadas a bordo de motocicletas.

“Se encuentra estable y fuera de peligro, tuvo una lesión en el brazo y esquirlas en la cabeza pero está fuera de peligro. Ya la Fiscalía tiene la investigación de las dos agresiones, del lunes en donde falleció el compañero y la de este martes en donde gracias a la respuesta del mismo oficial, no pasó a mayores”, señaló.

