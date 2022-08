Diego Sinhue aseguró que ya se tienen al menos cuatro líneas de investigación por el asesinato del periodista Ernesto Méndez

Luz Zárate

Celaya.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó, sobre el asesinato del periodista Ernesto Méndez, que ya hay tres líneas de investigación. Además, dijo que ya se comunicó con el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, para poner la información a disposición y se esclarezca.

Así, aunque aseguró que Ernesto Méndez no había recibido amenazas previas relacionadas con su profesión resaltó que no se descarta esta línea. De esta manera, aseguró que es esta la primera de las líneas de investigación en el caso del periodista y director del medio ‘Tu Voz’.

Sobre el caso: Asesinan al periodista de Guanajuato Ernesto Méndez; es la víctima 13 de 2022

“Les estamos proporcionando toda la información y estamos en coordinación (con la Secretaría de Seguridad Pública Federal). (Buscamos), precisamente esclarecer este hecho y que no se repita con ningún otro periodista más en Guanajuato”, dijo. Y agregó: “hay algunas líneas de investigación que se están desarrollando. Evidentemente una de las principales y que se tiene que revisar a fondo es el trabajo periodístico. Aunque nos han informado que en el Comité de Periodistas que no había amenazas reportadas. Es un tema que no se puede descartar sin duda”.

¿Y las otras líneas sobre el asesinato del periodista Ernesto Méndez?

La segunda línea de investigación puede estar relacionada con alguna extorsión o algo relacionado con su condición de empresario. Esto, toda vez que era dueño de una cervecería, que fue donde ocurrió el asesinato.

“Segundo: el punto donde suceden los hechos. Parece ser que es un negocio de la propia víctima que pasó de ser un expendio de bebidas cerradas a un expendio donde se podían consumir. Es otra de las líneas de investigación, desde una extorsión, algún tipo de conflicto”.

La tercera línea está relacionada con las personas con quienes estaba acompañado al momento del ataque. “Están evidentemente revisando antecedentes y quiénes eran, es otra línea que se está revisando”. Finalmente, se investiga que el propio Ernesto Méndez había anunciado que era uno de los empresarios que logró la concesión de la ‘Feria del Noreste’.

También lee: Gobierno de Guanajuato condena asesinato de periodista Ernesto Méndez

“La cuarta es el tema de la feria. Como ustedes saben, él había anunciado que iba a estar junto con los organizadores de esta feria. Sabemos que hay muchos intereses que se mueven en las ferias de los municipios, hay palenques, hay peleas de gallos. (…) Hay cosas que después se vuelven complicadas”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que se están investigando todas las líneas y no se descarta ninguna.

Protocolo de seguridad para periodistas

Sobre seguridad del gremio periodístico, el gobernador señaló que tiene un protocolo de atención. Pero que en este caso, reiteró “la información que se tiene” es que el periodista Ernesto Méndez no había tenido amenazas.

“Traemos un protocolo de atención y evidentemente cuando existe una amenaza hay un protocolo y se atiende. En este caso no existía como tal, no se había emitido este protocolo porque no había una amenaza. Hoy actualmente se está dando este tratamiento a la víctima con este protocolo”.

Lee más del hecho: Lamenta San Luis de la Paz homicidio del periodista Ernesto Méndez, pero feria sigue

Diego Sinhue señaló que se seguirá trabajando con el gremio periodístico, ya que hay una mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobierno y los periodistas guanajuatenses. Dijo que el diálogo es vital y recalcó que es muy importante que de primera mano se informe sobre quiénes han tenido alguna amenaza. Así, resaltó, para poderla atender.

Te puede interesar:

ac