Van cuatro periodistas asesinados en México en 2022

Con el homicidio de Roberto, ya van cuatro periodistas asesinados en México tan solo en el primer mes del año.

Apenas hace una semana, el domingo 24 de enero, la periodista Lourdes Maldonado fue abatida afuera de su casa en Tijuana por atacantes armados no identificados, aún a pesar de que había solicitado protección y contaba con oficiales que la custodiaban.

De hecho, desde marzo del 2019 Lourdes había acudido a una conferencia mañanera de AMLO para alertar que temía por su vida.

“Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida”, le dijo entonces al presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de señalar como su amenazante al político morenista Jaime Bonilla.

Su muerte provocó una ola de manifestaciones y protestas de periodistas y comunicadores de todo el país, pues solo días antes, el lunes 17 de enero también fue asesinado el periodista Margarito Martínez, que fue ejecutado en Tijuana y que antes ya había recibido amenazas de parte de otro comunicador, aunque después trascendió que su homicidio estaría ligado al narcotráfico.

Te puede interesar: Margarito Martínez fue asesinado por el crimen organizado, especula Fiscalía

Antes, desde el 10 de enero, el periodista José Luis Gamboa fue asesinado en la ciudad y puerto de Veracruz, donde fue encontrado su cuerpo con múltiples heridas de arma blanca.

Cuestionado al respecto del asesinato de estos periodistas, el presidente López Obrador señaló que no habrá impunidad, pero pidió evitar convertir el tema en una cuestión política, principalmente por el involucramiento del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en el asesinato de Lourdes Maldonado.

“Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería, es un asunto tan serio. Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad y no hay que adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”, señaló el presidente.