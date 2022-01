Staff Correo

México.- Luego del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, el tercero en lo que va del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la prensa no hacer “politiquería” de este caso, en el cual el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla podría estar involucrado.

Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez

“Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería, es un asunto tan serio. Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad y no hay que adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”, señaló el presidente .

Cabe recordar que Lourdes Maldonado fue asesinada el 23 de enero, seis días después que el fotoperiodista Margarito Martínez, ambos en Tijuana, y 13 días después que el periodista José Luis Gamboa Arenas en Veracruz.

Lo anterior provocó la indignación de la prensa nacional, quienes en al menos 47 municipios de 27 estados, realizaron protestas por la falta de protección hacia su labor, pues de acuerdo a Animal Político, desde el 2000 a la fecha ya suman 104 comunicadores asesinados.

Por su parte, Enrique Irazoque, coordinador del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, informó que actualmente 495 periodistas son protegidos con dicho mecanismo establecido desde el 2012.

Sin embargo, en las protestas, algunos periodistas contaron su experiencia bajo la protección del gobierno y la mayoría coincidió que este no está dando resultados, ya que Maldonado supuestamente estaba inscrita a este mecanismo y fue asesinada.

Otro caso expuesto fue el del periodista Julio Omar Gómez de Baja California Sur, quien tuvo que huir pese a estar en el mecanismo de protección del gobierno.

“El Gobierno Federal me puso escoltas, cámaras de vigilancia en mi domicilio y un botón de pánico. Pero todo fue insuficiente. Sufrí otra agresión a balazos y tuve que huir de nuevo, luego de que mataran a uno de mis escoltas”, señaló.

Pero… ¿Por qué no está funcionando?

Según Irazoque, a la par que el Mecanismo se desarrolló en el 2012, las autoridades estatales y locales se deslindaron de su responsabilidad de garantizar la seguridad y cedieron estas funciones a la Federación para resolver el tema, lo cual es “materialmente imposible”.

Mencionó que la mayoría de los estados generalmente tienen una carencia de colaboración y coordinación en las labores de protección.

Sin embargo, señaló que hay dos elementos clave para atender los rezagos en la protección de periodistas. Uno, dijo, es contar con una política nacional de Estado para que precisamente todas las autoridades hagan frente a la inercia de la gran impunidad que hay, así como “hacer un llamado respetuoso a todas las fiscalías, principalmente las estatales, donde están la mayoría de las investigaciones para que puedan estar al nivel de la exigencia de las víctimas”.

Finalmente y por lo pronto, el Gobierno Federal ya envió a Tijuana, Baja California equipo especializado del Gabinete de Seguridad para apoyar en las investigaciones del caso Maldonado y Margarito.

