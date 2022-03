De acuerdo con el líder del gremio los asaltos a taxistas en Salamanca han aumentado pese a la pandemia, incluso algunos fueron asesinados

Cuca Domínguez

S alamanca .- La inseguridad no deja en paz a los taxistas, pues los asaltos continúan a todas horas, por lo que buscarán reunirse con las autoridades para llegar a una solución, informó Antonio Lanuza Ruiz, presidente de Taxi Ejecutivo.

Explicó que los choferes de las unidades son atacados para robarles sus pertenencias y la cuenta del día, además comentó que solamente una vez se reunieron con el ex titular de Seguridad, César Juaristi, pero que al actual titular de la dependencia Alejandro Flores no lo conocen, “en octubre nos reunimos con un director, que ya no está y al actual aún no lo conocemos”.

“Los asaltos comunes a los taxistas es quitarle todo lo que traen de valor, la cuenta, radios de comunicación y estéreos; y desde el año pasado a la fecha, para nosotros no han bajado los asaltos en lo más mínimo, al contrario, ya superan los números. Las estadísticas han cambiado, antes de la pandemia era una estadística alta, dado que había de 7 a 8 vehículos asaltados cada fin de semana; actualmente son de 3 a 4 unidades asaltadas por fin de semana; pero hay una diferencia antes trabajaban un promedio de 400 vehículos y actualmente después de las 10 de la noche andan trabajando 50, 60 carros, por lo que los asaltos son igual o un poco más alto en porcentaje”, precisó.

Lanuza Ruiz destacó que para inhibir la incidencia han colocado GPS a las unidades, lo que ha inhibido el robo de vehículos, “la mayoría ya los portan y con ello hemos reducido mucho el robo de vehículos, pero el robo a taxistas, al chófer esos se siguen registrando, igual o más que antes; afortunadamente de un año y medio a la fecha no han perdido la vida chóferes, como en el pasado, tan solo en el 2020, 4 compañeros fueron asesinados y en 2021 uno”.

El líder de los taxistas, dijo que en el municipio de Salamanca, hay 750 taxistas de 7 líneas de taxis, pero por la pandemia muchas unidades han dejado de trabajar en horario amplio.

