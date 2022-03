De acuerdo con el nuevo director de Seguridad, no operan organizaciones criminales en Salamanca, solo hay pequeñas células narcomenudistas

Salamanca.- El Director de Seguridad Pública del municipio, Alejandro Flores Jiménez, dijo que en el municipio no hay organizaciones criminales operando, “son pequeñas células que se dedican al narcomenudeo y nada más”, pero se seguirá trabajando en su combate ahora con la coordinación de los efectivos federales de La Guardia Nacional.

El nuevo titular de la policía municipal destacó que, con base en los mapas que se tienen en el municipio, la mayor incidencia delictiva la encabezan los homicidios y los robos de autos. En tanto, otros delitos han disminuido bastante, tal es el caso de los robos a comercios, que se han erradicado en estas fechas casi en un 70 u 80 por ciento básicamente.

No tiene reportes de extorsiones

En el caso de las extorsiones dijo que, como policía municipal y desde el 1º de febrero que asumió el cargo, no tiene un solo reporte, “nosotros como policías municipales no recibimos ningún reporte de ese tipo; al menos al sistema de emergencias 911, y desde que llegué a la Dirección de Seguridad Pública el 1º de febrero, no he recibido ninguna quejan ninguna denuncia por extorsión”, precisó.

Flores Jiménez, dijo que, a su llegada a la Dirección de Seguridad Pública se encontró con en la corporación con la buena disposición de los elementos policiacos, “todos con muy buena disposición, encontré una policía joven, una policía sana, con muchos deseos de trabajar y los resultados lo están demostrando”.

El titular de la policía destacó que para cumplir con los compromisos adquiridos se estarán coordinando acciones con las corporaciones federales, sobre todo en las zonas, colonias y comunidades que han presentado mayor incidencia delictiva; recordó que en el municipio hay dos compañías de federales, más los 200 elementos que recién llegaran, son más de 400 elementos de La Guardia Nacional que están en el municipio, concluyó.

