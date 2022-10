Hace un mes y medio aproximadamente, el Santo Padre le contestó al Arzobispo de León, aceptando su renuncia

León.- El arzobispo de la Arquidiócesis de León, Alfonso Cortés Contreras, informó que el Papa Francisco ya aceptó su renuncia, entregada el pasado 16 de julio.

Hace un mes y medio aproximadamente, el Santo Padre le contestó al Arzobispo, aceptando su renuncia. Misma que presentó debido a su edad, pues de acuerdo con el Código Canónico, al cumplir los 75 años deberán abandonar el cargo.

“Presenté mi carta al Santo Padre, ya me contestó, sí acepta la renuncia, pero me pide que continúe hasta que se nombre al nuevo obispo. Yo sigo siendo Arzobispo, igual solamente hasta que nombren al nuevo arzobispo, ese día si la Santa Sede me nombra administrador soy administrador, sí nombra a otro, soy simple obispo”, dijo el arzobispo durante la rueda de prensa de la Comisión Diocesana de Protección a Menores y Personas Vulnerables, de este martes.

Adelantó que entre seis meses y un año la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano, podría nombrar al nuevo arzobispo. Hasta ahora ya hay varias propuestas, pero no se ha elegido a un sucesor. Respecto a la elección, el arzobispo comentó “Yo quisiera que fuera un Santo y competente”.

Sobre el proceso para su nuevo sucesor, monseñor, explicó que el Nuncio Apostólico, es decir, el representante del Papa y de la Santa Sede en el país, presenta los perfiles de las propuestas para suplirlo. El Papa Francisco será quien tome la decisión.

“El Nuncio Apostólico se dedicará a la búsqueda, a hacer el proceso, el Nuncio hace la investigación, se forma una terna de obispos, esa terna se investiga y el mismo Nuncio manda al Santo Padre esa terna y el prefecto de la Congregación se la presenta al Santo Padre (…) le dan una referencia de los candidatos y el Santo Padre es el que decide”.

El arzobispo insistió en que León necesita de una Iglesia “moderna y misionera”.

“Yo estoy continuando el trabajo que tengo en mente (…) he tratado de que seamos una Iglesia misionera, que seamos una Iglesia de la Nueva Evangelización. Esto requiere nuevas estructuras, una Iglesia moderna, comunicada, una Iglesia con proyectos profundos”, dijo Alfonso Cortés .

La Iglesia vive con miedo

Sobre el incremento de violencia en Guanajuato, y particularmente en León, el arzobispo dijo percibir miedo en las personas y en la misma Iglesia Católica. Como medidas preventivas algunos sacerdotes han optado por salir acompañados cuando algún religioso les pide ayuda con familiares enfermos.

“Lo que les he recomendado mucho a los sacerdotes es que sean prudentes en horas de llegar, en no salir solos. Muchas veces los llaman a media noche no salgan solos (…) no se puede vivir como antes”.

Cuando le preguntaron que, si la Arquidiócesis de León ha recibido amenazas de la delincuencia organizada, dijo que son pocas, y que no han sido directas.

