Si bien aprender un nuevo idioma puede resultar complicado, hay varios trucos y métodos que te facilitarán el proceso

Redacción

México.- Diversos estudios han demostrado que el lenguaje es procesado en muchas partes diferentes del cerebro humano, y es por esto, que la gente tiene dificultades con los vocabularios nuevos.

Sin embargo, la noticia buena es que puedes activar partes del cerebro las cuales son las encargadas del proceso de lenguaje desafiandonos a nosotros mismos con el aprendizaje de frases más complejas.

Lee también: ¿Quieres estudiar en Canadá? JuventudEsGTO fortalece lazos con escuelas canadienses

Aprender un idioma nuevo es absolutamente gratificante y divertido, pero también existen momentos en los que nuestro cerebro parece estar en contra nuestra.

Si ya comenzaste a ver clases inglés por internet y deseas que esta sea una experiencia gratificante y productiva, donde logres aprender el idioma de la mejor manera, te compartimos a continuación las mejores maneras de ayudar a tu cerebro a aprender un idioma nuevo.

Haz que tu aprendizaje sea lo más personal posible

Foto: Especial

Nuestros cerebros suelen olvidar muchas cosas que no necesitamos o que no nos resultan interesantes. Incluso, la mayoría de las personas suelen quejarse de tener mala memoria y no recordar un nuevo vocabulario, por ejemplo, pero es algo natural debido a la extensa cantidad de información con la que nuestros cerebros suelen enfrentarse a diario.

¿Cuál es tu misión en este caso? Engañar a tu cerebro para que este crea que todas estas palabras en otro idioma son necesarias e importantes. Para esto harás lo siguiente:

Elige palabras clave en vez de listas

En vez de memorizar listas y más listas de vocabulario, elige palabras que tengan relación con tus experiencias, relaciones y rutinas.

Por ejemplo, es común que aprendamos palabras para diversos trabajos cuando comenzamos a aprender un idioma nuevo. En vez de memorizar interminables listas de puestos de trabajo, comienza con el tuyo, el de tus padres, pareja o amigos cercanos. De esta manera es más efectivo que utilices lo que aprendiste y podrás recordarlo por más tiempo.

Utiliza tus propias fotos

La próxima vez que realices una tarjeta de estudios para la palabra “gato” en inglés, o cualquier otro idioma, ten en cuenta que es mucho más simple para tu cerebro recordar la palabra si tomas una foto de tu propio perro y utilizarla en la tarjeta en vez de utilizar la palabra en español.

Escribe sobre ti

Utiliza un nuevo vocabulario para que relates tu propia vida y explica tus opiniones, emociones e historia personal en vez de quedarte solo con los ejemplos genéricos. Lo que sueles ver en libros de texto es solo un punto de partida para tu aprendizaje, más no el punto final. Esta es una manera de utilizar el idioma en la vida real de una manera que sea útil y natural.

Crea un sentido de urgencia

Una de las excusas más comunes utilizadas por las personas cuando aprenden un idioma es la falta de tiempo.

3 formas de hacer el aprendizaje de inglés más ameno

Foto: Especial

Luego de un día entero en nuestras labores, llenando nuestro cerebro de información, tu cerebro posiblemente se niegue a aprender un idioma por una simple razón: no desea gastar más energía. Entonces, ¿Qué podemos hacer?

Asiste a una clase con más personas

En la actualidad tenemos muchas maneras de tomar clases de idiomas extranjeros , puede ser de cualquier tipo, online, presencial o un workshop de fin de semana. El objetivo es que tengas a alguien que se encargue de ayudarte a mantener el ritmo.

Contar con el compromiso de mostrarles tus avances a otras personas, en especial a tus maestros y compañeros de clase, va a darte cierto grado de presión saludable.

Ten un registro de tu progreso y compártelo

Si alguna vez pensaste en grabar un video o audio para registrar tu progreso, puedes hacerlo y si deseas compartir tu última carta, ensayo o expresión en tus redes sociales. En Twitter, por ejemplo, existe una comunidad grande de aprendizaje de idiomas y en Facebook podrás también encontrar diversos grupos que podrán ayudarte a continuar estudiando y así compartir consejos.

No le des la oportunidad a tu cerebro de escapar del idioma

Ver películas o series los fines de semana, escuchar música de regreso a casa del trabajo o la escuela, leer una revista mientras desayunas o postear en las redes sociales en el idioma que te encuentras aprendiendo son maneras excelentes de tomar en serio tus estudios.

Te puede interesar: Ella es Andrea, tiene 6 años, vende dulces y se volvió viral por hablar cuatro idiomas

Puedes colocar también notas en el idioma que estás aprendiendo, en los objetos que te rodean a diario, y de esta manera podrás mantenerte en contacto siempre con el vocabulario. El objetivo de esto es enviarle a tu cerebro qué debes utilizar ese idioma, porque es el que te rodea.

Quizás te interese:

JRP