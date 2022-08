Autoridades se han acercado a la CFE luego de señalamientos por los apagones de luz en Purísima del Rincón que afectan a empresas

Purísima del Rincón.- Situaciones climatológicas han sido un factor para que el servicio de la energía eléctrica se vea afectado en los recientes días en municipios de Guanajuato.

El diputado local panista, Aldo Márquez, señaló que ha tenido acercamiento con directivos de la Comisión Federal de Electricidad, luego de señalamientos por los apagones de luz en Purísima del Rincón.

Explicó que lo que se le ha reportado es que a consecuencia de la lluvia algunos de los postes se han caído, lo cual ha generado apagones.

“Hay una situación por temas climatológicos. Yo he estado en contacto, no es la primera vez que me lo reportan, con el gerente divisional de la Comisión General de Electricidad. He tenido la oportunidad de reportarle esta situación. Ya lo han estado atendiendo. Me comentaban que por un tema de lluvias es que se cayeron algunos postes. Ya ha estado trabajando ahí la comisión”.

Empresas sufren por falta de luz

La semana pasada, empresarios de Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón manifestaron su enojo, luego de los constantes apagones de luz.

Lo anterior, ha afectado la productividad de las empresas, pues el hecho de que no haya luz, implica que los trabajadores no laboren. Los propios empleados de las empresas vean afectados sus ingresos, pues en la mayoría de casos cobran por la productividad que tienen.

El Ayuntamiento de Purísima del Rincón ha exhortado a la dependencia federal para otorgar un servicio adecuado a la ciudadanía.

