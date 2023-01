El presidente dijo que la UNAM se ‘lavó las manos’ sobre la anulación del título de Yasmín Esquivel y que deben cumplir su responsabilidad

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se ‘lavara las manos’ sobre la anulación del título de la ministra Yasmín Esquivel. Ello luego de que la institución determinara el plagio de su tesis.

En la conferencia matutina, el presidente negó que se haya reunido con Yasmpin Esquivel y su esposo, José María Riobó. Además, aseguró que el presunto plagio de la tesis es parte de una ‘campaña negra’ de los conservadores.

“Es mentira. Están tan desesperados que inventan y mienten como respiran. Yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo. Hay una campaña, no solo por este caso, ya lo hemos hablado. Es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país, tienen una campaña mediática. No les importa nada, es destrozar prestigios”, aseveró.

‘Como Poncio Pilatos’

Incluso reprochó a las autoridades de la UNAM que interviniera en el caso y que después se ‘lavara las manos como Poncio Pilatos’. Pues dijo es la Máxima Casa de Estudios la que debe decidir si se anula el título de licenciatura y en su caso denunciarlo ante el poder judicial.

“Lamento mucho la actitud de mi alma mater. Ahí metidos también hay grupos que defienden a las minorías. Imagínense el rector de la UNAM metiendo un comunicado. Pero además mal aconsejado porque a quienes corresponde dar o quitar los títulos es a ellos. Pero se lava las manos como Poncio Pilatos”, criticó.

Asimismo, López Obrador adelantó que pedirá a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que envíe una carta a la UNAM para que ‘lean la ley’. Lo anterior, como un reclamo porque según dijo le ‘echó la bolita’ a la dependencia federal.

“Es sencillo, corresponde a la UNAM presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra. Primero hacer el análisis correspondiente, y si determinan que hubo plagio, presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Entonces ¿Cómo el rector manda el asunto a la SEP? Da pena ajena el que actúen así, y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros. Pero no vamos a meternos si no hay argumentos”, sentenció.

SEP no puede anular título de ministra

Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que la SEP no tiene la facultad para anular el título de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Lo anterior, luego de que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón determinara que la tesis que presentó Esquivel en 1987 es una ‘copia sustancial’ de la que publicó originalmente un alumno de la Facultad de Derecho en 1986.

El secretario dijo que la resolución del Comité un abogado de la UNAM opinó que, “quien sostiene que no hay ninguna facultad, que no está facultada ninguna autoridad universitaria para emitir una resolución en el caso que nos ocupa y le pide a la Secretaria de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título en cuestión”.

“Ante ello, la Secretaria de Educación Pública enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título… “Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor Rector, que no evadan la responsabilidad”, aseguró.

