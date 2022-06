La alcaldesa mencionó que ya alistan el canje de animales de carga en León por vehículos y con ello evitarán el maltrato animal

León.-El municipio alista un plan de canje de burros, caballos y mulas por vehículos; esto con la finalidad de complementar la iniciativa de prohibir la circulación de transporte a tracción a sangre (usar animales para trasladar carca ).

El pasado 26 de mayo, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos presentó la iniciativa ante el Ayuntamiento. Esta explicó dijo que tienen 30 animales detectados en esta situación, por lo que ya tienen preparado un protocolo de adopción.

Mientras que a sus dueños se les entregará un vehículo acorde a sus necesidades de trabajo . Para esto se usarán los fondos del programa de Apoyo Productivo que sostiene la Secretaría para la Reactivación Económica.

Animales de carga en León Foto: Carolina Esqueda

“Queremos hacerlo de manera integral, viene un transitorio donde se establece un programa con la parte de Economía; por eso se han estado identificando algunos de ellos, y lo que queremos es cambiárselo por otro mecanismo para que puedan seguir sosteniendo a su familia…Y es intervenir de manera integral a la familia con capacitación y ver qué otra cosa necesita. Muchos de estos casos son adultos mayores y no podemos dejarlos solos” dijo al respecto.

¿Qué se necesita para el canje de animales de carga en León?

Para realizar el canje, las personas que aún utilizan vehículos a tracción de sangre deberán acudir a la Secretaría de Economía y entregar al animal, a cambio se les dará un triciclo u otro tipo de vehículo acorde a sus capacidades físicas y necesidades de trabajo.

Gutiérrez Campos aseguró que ya existe una lista de amigos y conocidos dispuestos a adoptar a los animales, a los cuales se les dará seguimiento periódico para comprobar que se encuentran en buenas condiciones de salud.

Animales de carga en León Foto: especial

La iniciativa consistente en reformar los artículos 93, 119 y 119 Bis del reglamento de Vialidad. Esta ya fue radicada en la Comisión de Gobierno y Seguridad con la expectativa de que pase al pleno del Ayuntamiento en la sesión del 9 de junio, para su aprobación definitiva.

Buscan prevenir el maltrato animal

La alcaldesa aseguró que la propuesta no tendrá como fin sancionar a quienes incumplan, sino prevenir accidentes viales y maltrato animal; además de fomentar el empleo para quienes aún utilizan este medio de transporte.

“Obviamente habrá sanciones, pero lo que yo he venido señalando en este tipo de reglamentos, no queremos sancionar, lo que queremos es que se cambien las conductas, y justamente dar un espacio de tiempo para promover este tipo de programas, para que no se queden sin chamba”, comentó al respecto.

