Los amigos y compañeros de Ángel Yael lo recordarán como una persona buena y sonriente. Sin embargo, no olvidarán cómo se los arrebataron

María Espino

Guanajuato.-Buen amigo, responsable, sonriente y buena persona; así era y será recordado Ángel Yael por sus amigos, quienes fueron testigos de su muerta a manos de la Guardia Nacional.

Ángel era una persona muy responsable, le gustaba mucho el laboratorio, era buena persona, era un buen amigo y no queda más que recordar esos momentos que pasamos juntos, pues “la Guardia llegó y lo abatió”, expresó con tristeza Miguel, alumno de la carrera de Ingeniería en Agronomía y amigo de Ángel.

El joven aseguró haber estado con Ángel el día de la tragedia la tarde de 27 de abril, en una zona de la ex Hacienda del Copal en Irapuato. Realizaron una reunión entre amigos luego de haber concluido un examen.

Foto: María Espino

Alumnos convivían cuando la GN disparó

“El día que pasó esto acabamos de salir de un examen, decidimos estar compartiendo lo del día a día, pero lamentablemente la Guardia Nacional pues llegó y le arrebató la vida a nuestro compañero Ángel…Estábamos ahí conviviendo desde temprano pero ya después nos pasamos a retirar, íbamos cada quien a nuestras casas y pues en el camino nos avisaron lo que había pasado”, relató.

Foto: María Espino

Miguel negó que se hayan retirado del lugar solo porque llegó la GN y aseveró que cuando el contingente de seguridad arribó, ya habían salido varios vehículos con otros compañeros. Pues algunos son foráneos y se dirigían a sus casas. “cada quien ya iba para sus casas, no todos somos de ahí, somos foráneos y la guardia llegó y los abatió. Como a las 4:45 de la tarde me llaman y me dicen que le habían arrebatado la vida a Ángel”.

Ángel Yael un apasionado del basquetbol

Y rememoró que a Ángel, a parte de su pasión por todo lo relacionados con la agronomía, le gustaba jugar basquetbol y compartir con sus amigos. Miguel agradeció que la manifestación pacífica haya tenido una buena respuesta de parte de toda la comunidad universitaria y dijo esperar que verdaderamente sirva para que se haga justicia.

“Ya no nos queda más que recordar todas esas cosas que pasamos, tenía un gran futuro pero lamentablemente le arrebataron la vida”.

MJSP