Norma Lucía Rangel, mamá de Ángel dijo que la muerte de su hijo le ha dado una nueva visión: velar por la seguridad de los jóvenes

Guanajuato.-“Reclamar no me devolverá la vida de mi hijo (…) se va a hacer justicia en memoria de mi hijo para bien de ustedes jóvenes”, expresó Norma Lucía Rangel, mamá de Ángel Yael previo al inicio de la manifestación pacífica en Guanajuato Capital

A la marcha asistieron miles de personas entre alumnos, directivos, profesores, personal administrativo y ciudadanos en general solidarizados con la causa en busca de justicia para Ángel y Edith.

“A nombre de mi hijo Ángel Yael les doy la bienvenida y les pido de favor que esto sea lo más pacífico posible. Nosotros venimos con un objetivo, queremos justica y la justicia hay que tenerla bien, hay que saberla pedir. De ante mano agradezco a las personas, al rector de la Universidad por este apoyo, a ustedes chicos que estén aquí”, dijo Norma.

Luego de dar la bienvenida a todos los que acudieron al llamado a la protesta pacífica, resaltó el respaldo y cobijo que su familia ha tenido de parte de la Universidad de Guanajuato y exhortó a los jóvenes a promover la paz, pues dijo que la violencia y los reclamos no los llevaran a nada bueno.

“Mi hijo entregó su vida, para que ustedes, sus derechos fueran escuchados y de esa manera va a hacer jóvenes. Yo ya no puedo estar aquí pidiendo justicia para que me devuelvan a mi hijo porque ya no es posible, pero sí puedo estar aquí para que se haga justicia en memoria de mi hijo para que ustedes estén bien. Para que ustedes vayan a la escuela y sus padres los estén esperando en su casa a que regresen con bien. Mi hijo ya no regreso, mi hijo emprendió un camino, fue elegido, es la bandera que llevamos al frente”.

“No quiero golpear a nadie, no me devolverá a mi hijo”

Respecto al elemento de la Marina asignado a la Guardia Nacional, presunto responsable de la muerte de Ángel, Norma Lucía dijo que no tiene intención de recriminar nada pues comentó que el marino, al cual destacó por ser una persona muy joven, también vive una situación difícil y una familia que lo esperaba, pero debido al fatal suceso no volvió.

“No venimos a golpear a nadie, no queremos golpear a nadie. Incluso yo ni siquiera quiero golpear a la persona que accionó el arma contra mi hijo, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Él fue un elemento más que sirvió para ocasionar eso, a él también lo espera una familia en casa, él también tiene padre. Es una persona muy, muy joven que apenas inicia (…) habrá quien diga qué le pasa; hay que hacer conciencia, hay que ser realista. Si yo le ocasionara algo a esta persona ¿me devuelve a mi hijo?, entonces no me voy a desgastar en eso”.

Norma Lucía Rangel defenderá a los jóvenes

Norma se dirigió a los miles de estudiantes congregados al pie de las escalinatas de la UG y les dijo que cumplirá la misión que le fue encomendada tras la muerte de su hijo, la cual es defender a los jóvenes y buscar garantizar su seguridad en donde sea que se encuentren.

“Mi hijo me dejó una misión, es defender a los jóvenes, que vayan por buen camino. Por donde ustedes caminen sientan esa tranquilidad y así va a ser, yo no lo puedo hacer sola pero si lo puedo hacer con ustedes. Ahorita yo soy la voz, mi hijo dejó esa bandera, él ya no puede expresar pero para eso estamos nosotros. Se va a hacer justicia en memoria de mi hijo para bien de ustedes”, finalizó la mamá de Ángel Yael.

