Ángel Camacho se colgó cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos de Madeira 2022 en Portugal, algo que lo ha impulsado a seguir compitiendo

Óscar Jiménez

León.- Hasta hace unos años, Ángel Camacho tomaba la alternativa de nadar sin pensar en lo que, para pronto, sucedería: estar en unos Juegos Paralímpicos o en un Mundial.

El nadador recientemente participó en el Mundial de Paranatación de Madeira 2022 en Portugal y que se colgó cuatro medallas en distintas pruebas. En retrospectiva, considera que la vida le ha cambiado desde que empujó el deporte hasta la competencia de elite. Y dio ‘otro estirón’ cuando los entrenamientos se endurecieron para poder pelear por las medallas mundiales.

“Ha cambiado porque me siento mejor preparado física y mentalmente; los entrenamientos son más estrictos, más elaborados y más difíciles, pero se obtienen mejores resultados, y eso es bueno. Es muy cansado, con sesiones de 3 horas y más, por lo que son casi 7 u 8 horas de entrenamiento al día”, señaló sobre la preparación que tuvo que llevar a cabo para asistir al mundial.

Sin embargo, el propio Ángel Camacho divide el deporte con dos herramientas fundamentales: la preparación a tope y los cambios de vida, así como el apoyo medular de la familia, pues dice, éstas son las claves para poder llegar a lo más alto de la disciplina deportiva.

“El deporte cambia vidas, es un giro de 360 grados; cambia tu físico, tu personalidad, tu mentalidad, cambia todo a tu alrededor para bien, entonces creo que las personas deben de animarse y hacer deporte”

“La familia es un punto clave para lograr lo que hemos podido hacer; en lo particular mi familia me da muchos ánimos y gracias a ellos puedo decir que he logrado lo que se ha hecho hasta ahora”.

Tras haber conseguido estos galardones, los nadadores guanajuatenses que pertenecen a la Selección Mexicana deberán sortear un ciclo olímpico más pesado de lo común, dado que se ha recortado con participación primordial durante el siguiente año, para a la postre, llegar en su caso, a los Paralímpicos de París en 2024. “Es un ciclo muy corto y estamos preparándonos muy bien”.

