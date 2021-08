Redacción

México.- En un nuevo video, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés propuso al presidente, Andrés Manuel López Obrador, ir a declarar por las acusaciones en su contra si ese mismo día, y a la misma hora y ante el mismo juez, se presenten sus dos hermanos: Pío y Martín López Obrador.

En el nuevo video, posteado a través de sus redes sociales, el panista aseguró que de ellos hay videos recibiendo dinero, en cambio en su contra, sólo son un invento del propio López Obrador en la boca del extitular de Pemex.

En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su “mañanera”. Yo le respondo en 1 minuto con un reto. pic.twitter.com/lnvW3AECZv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 25, 2021

“Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora y ante el mismo juez que tus dos hermanos Pío y Martín López Obrador y que nos den exactamente el mismo trato y que de valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo Andrés Manuel, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya por eso no hay pruebas o a ver, con toda confianza Andrés Manuel: no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti”, aseguró Anaya.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió lo siguiente al ser cuestionado durante la mañanera en Xalapa, Veracruz.

“Que asuma su responsabilidad. En el caso de mis hermanos, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver con la fiscalía, ya no es el tiempo de antes, en donde el presidente le ordenaba al procurador”.

Además, remarcó que el panista es “chueco e hipócrita” y calificó su deseo de irse al exilio, que el excandidato calificó como “persecución política”, como una marrullería.

