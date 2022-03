Ana Quetzalli compartió que al principio su familia creía que era un deporte muy duro y que no era para mujeres

Roberto López

San Miguel de Allende .- El evento ‘Round 4’ ya está en cuenta regresiva. El próximo 2 de abril se realizará el evento de box y una de las exponentes amateur de 14 años de edad es Ana Quetzalli Pérez Araiza que estudia en la escuela Fuego Nuevo.

“Desde chiquita yo tenía la intriga de qué era boxear. Cuando tenía 12 años comencé a entrenar boxeo y pues me gustó mucho” dijo Ana Quetzalli.

Compartió que su familia creía que era un deporte muy duro y que no era para mujeres. Destacó que también su hermano Sebastián es boxeador.

“Al principio tenían mucho miedo y ya después vieron que sí tenía potencial y tenía todo para ser una gran boxeadora. Me apoyaron mucho. Son un gran apoyo para mi” mencionó.

Reveló que ahora para la pelea, entrena más y muy diferente a lo que hace siempre.

“En esa pelea tengo que dar más de lo que he entrenado, lo que sea para ganarla. No estoy diciendo que la voy a ganar, pero es una posibilidad” dijo.

Ana Quetzalli lleva 10 peleas de las cuales ha perdido 2 y ha noqueado dos veces.

“Primero son muchos nervios cuando estas debajo del ring, muchos, muchos nervios. Te duele la panza, comienzas a tener ganas de ir al baño. Muchas cosas que siente tu cuerpo, pero cuando ya estás adentro del ring se te va todo. Ya son como los segundos de que puedes hacer lo que tú sabes hacer y es algo muy emocionante”, explicó Ana.

Ana Quetzalli confesó que en La escuela de boxeo mexicano Nueva Generación que dirige ‘El Pato Pacheco’ han sido muy comprensivos. Le ayudan y dan espacio para que pueda hacer sus tareas. Hasta ahora lleva año y medio con el entrenamiento.

“Sí, mis compañeros a veces dicen que ese deporte no es de niñas y me dicen que soy niño y eso es bullying, pero yo no les tomo importancia. Es lo que me gusta “, finalizó.

Round 4 se iniciará a las 5:00 de la tarde en la cancha del Hoyo y habrá más de 12 peleas.