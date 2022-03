Rafa Márquez reveló que cuando llegó al Club León los vestidores no estaban preparados: “nos cambiabamos en sillas de plástico”, dice

León.- En 2013, Rafael Márquez volvió a México para fichar con el Club León, equipo al que llevaría como capitán a un bicampeonato de liga y a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, en esta historia de cuento de hadas no todo fue glamoroso y positivo, pues el propio Rafa reveló que a su llegada, las instalaciones del Club León dejaban mucho que desear.

En entrevista con el periodista deportivo Toño De Valdés, el ‘Kaiser de Zamora’ reveló que en su regreso a México pasó del lujo y las comodidades de las instalaciones del Barcelona y el New York Red Bulls, a ocupar un vestidor viejo y humilde que le resultó en un “baño de humildad”.

“En el tema infraestructura el León todavía no estaba preparado. Recuerdo perfecto que nos cambiábamos en sillas de plástico blancas porque no había vestidor, solo tenían dos regaderas. Imagina que de estar en Barcelona y Nueva York llegar a León, fue como un baño de humildad para volver a empezar”, aceptó.

Rafa recordó que en ese entonces León era un proyecto nuevo y ambicioso con Gustavo Matosas a la cabeza.

“Tengo una gran amistad con Jesús Martínez y me ofreció volver a México con León. Era un proyecto nuevo porque tenían una temporada que habían ascendido con Gustavo Matosas y fue una gran experiencia”, reveló.

El defensa central hizo énfasis en el buen plantel esmeralda del que le tocó formar parte, y cómo la mayoría de sus compañeros provenían de la Liga de Ascenso, pero eso no les impidió trascender.

“Era muy buena base, estaba el ‘Chapito’, el ‘Gullit’, el ‘Gallo’ Vázquez. Por ejemplo donde yo me sentía cómodo era con Nacho González, con Nacho me entendía muy bien, con un perfil como el de (Carles) Puyol pero en distintos niveles, pero hicimos una gran amistad, y después llegó Boselli e hizo que subiera mucho el nivel del equipo”, afirmó.

Con ese gran equipo, Rafa volvió al protagonismo del futbol mexicano, y recuerda que luego de su mal paso deportivo por la MLS , el Club León lo “revivió”.

“Fuimos bicampeones y fue algo que a mí me devolvió el disfrutar del futbol (…) regresé a México y fue una etapa muy linda que me revivió y que me dio la oportunidad de ser campeón, de volver a la selección y de tener la oportunidad de llegar a otro mundial”, concluyó.

