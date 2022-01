Agencia SUN

Ciudad de México.- Durante su conferencia de prensa mañanera de este miércoles 19 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a dos de sus propuestas para embajador de México en España y en Panamá: el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz; y el historiador Pedro Salmerón.

En primera instancia, el presidente aseguró que pese a las discrepancias, no hay ningún motivo para que el gobierno de España no acepte la propuesta del priista Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en ese país.

“Va bien es un proceso, tarda, pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador, yo creo que en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte”, dijo.



López Obrador señaló que sus adversarios quisieran que le rechazaran esa propuesta y que hubiese pleito con el gobierno español.

“Pues no, están bien la relaciones con España”, destacó.

Recordó que en su administración ha habido discrepancias con el Gobierno de España porque no aceptaron ofrecer disculpas por los abusos que se cometieron durante la época de la Conquista y comenzar una nueva etapa de conciliación.

“Pero lo tomaron a mal y ni siquiera me respondieron la carta, sin embargo, pues eso ya pasó, que cada quien asuma su responsabilidad, yo pienso que eso pudo haber ayudado mucho, es muy importante el perdón. Los pueblos originarios merecían una disculpa”, señaló.

Además señaló que las relaciones binacionales se enfriaron porque ya no se permite que empresas vengan a robar y saquear cómo sucedió en el periodo de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; “hay pruebas de Repsol, OHL, Iberdrola”, concluyó.

#Mañanera ll El presidente @lopezobrador_ informó que no ha habido ninguna notificación del gobierno de España sobre la aceptación de Quirino Ordaz como embajador, espera que suceda en días próximos y no hay motivo para que no se acepte, afirmó. @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/3Hi4SF9y3k — Alfredo Capulín (@CAP04261712) January 19, 2022

“Que presenten las denuncias”, llama AMLO a presuntas víctimas de Pedro Salmerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a presentar denuncias en contra del historiador Pedro Salmerón, propuesto como nuevo embajador de México en Panamá, porque de lo contrario serían solo “campañas por intereses políticos”.

“Tienen ellas (las mujeres) que presentar las denuncias y acudir al Ministerio Público y con toda la proyección señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tienen que resolver, pero no juicios sumarios”.

El titular del Ejecutivo señaló que no debemos quedarnos solo en la denuncia pública.

“Hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso o un ilícito, todos tenemos que ayudar, porque si no son campañas que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia. No se puede juzgar a nadie sino hay un proceso de acuerdo a la ley, si no hay pruebas. Imagínese un opositor, cualquier gente, que no sea bien visto por los medios, lo acaban, lo destruyen, son campañas de linchamientos, entonces no, lo más conveniente es la de denuncia”, afirmó.

El Mandatario dijo que los señalamientos de presunto acoso sexual en contra del historiador han tomado más fuerza porque hay intereses políticos y sus opositores se valen de todo.

“Pedro Salmerón ha estado teniendo diferencias en la academia con colegas, mujeres y hombres; diferencias políticas, él estuvo en el ITAM y ahí tenía una postura y de ahí salió. Luego lo invitamos para entra el INEHRM y dio una opinión sobre la Liga (Comunista) 23 de septiembre y se le lanzaron muy fuerte y prefirió renunciar. Trabajaba en Guadalajara en Museo, pero ahora está siendo cuestionado por eso”, añadió.

Finalmente, recordó que el caso seguirá su curso, por lo que las autoridades determinarán la culpabilidad de Pedro Salmerón, y será el Senado quien determine si lo aprueban o no como embajador.

“Ya se habían hecho denuncias públicas, pero sin que se presentaran a las autoridades y no se hablaba del tema, pero ahora ya es un tema polémico, entonces que lo resuelvan las autoridades y en este caso quien va aprobar la propuesta que yo envíe es el Senado”.

Dice @lopezobrador_ que las acusaciones de acoso sexual presuntamente cometido por Pedro Salmerón deben denunciarse ante autoridades, y que ahora estas "han tomado más fuerza porque sí hay intereses políticos". pic.twitter.com/5seulBHW4Y — Animal Político (@Pajaropolitico) January 19, 2022

Polémico nombramiento de Salmerón Desde que se anunciara su postulación, el nombramiento de Pedro Salmerón ha sido el que más duramente ha sido señalado por las denuncias anteriores de acoso en su contra. En un pronunciamiento de la Cuarta Ola, organización estudiantil, las alumnas pidieron reconsiderar su nombramiento y hacer justicia para las víctimas. “Su asignación como embajador es de suma preocupación ya que ha demostrado ser una persona que abusa de su posición de poder para violentar mujeres. Con su nombramiento se pone en riesgo de sufrir violencia de género a cientos de mujeres… si la política exterior del país es feminista no debe estar integrada por acosadores y mucho menos encubrirlos”, sostiene el posicionamiento. El colectivo de estudiantes sostiene que Pedro Salmerón también cuenta con acusaciones en la cuenta de MeTooAcadémicosMx, en la UNAM, así como al interior del partido de Morena, por lo que señala que este nombramiento solo ignora las denuncias de mujeres. En abril de 2019, Salmerón renunció como profesor del ITAM, tras la publicación de denuncias de acoso sexual, a través de la cuenta #MeTooITAM, sin embargo sostuvo que las acusaciones eran falsas.

