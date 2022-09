Reveló que sus padecimientos siempre fueron de dominio público y negó que se fueran a tomar medidas adicionales de protección a información



México.- Fue la noche de este jueves 29 de septiembre un grupo desconocido de hackers apodados ‘Guacamayas’ revelaran documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En su rutinaria conferencia de todas las mañanas, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó lo dicho por los informes.

La información fue dada a conocer por Carlos Loret de Mola vía Latinus. Desde palacio Nacional esta mañana el mandatario aseguró, primero que en efecto su salud no es la mejor. Y segundo, que sí hubo dicho ataque del cual México forma parte de la lista de países a quienes los han infiltrado.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético al robo de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos, son gente especializada, no sé si en México haya especialistas en este campo”, mencionó.

“Sí, estoy enfermo”: AMLO

Ante lo expuesto, agradeció al médico que le atendió durante su incapacidad. AMLO confirmó sus enfermedades. Asimismo, relató los hechos de cuando estuvo enfermó de COVID-19.

“Todo lo que se dice ahí, es cierto, y se ha expresado, si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital […] me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo’, les pedí unos días, en eso me dio COVID, entonces tuvimos que esperar y me hicieron el procedimiento”, confirmó.

Según la lista de enfermedades, que puede verse en los servicios especiales de la Policía militar, uno de ellos sería la angina inestable de alto riesgo. Esta es un padecimiento que impide el flujo adecuado de sangre y oxígeno al corazón. E inherentemente puede derivar en ataques cardíacos.

AMLO confirmó sus enfermedades

También padece de gota e hipotiroidismo, enfermedades para las que solo ha aceptado tratamientos físicos y rehabilitación.

Aunque especialistas le han recomendado medicamento, no aceptó. Sin embargo, para el padecimiento por hipotiroidismo, es necesario el tratamiento a base de hormona levotiroxina. Ya que este no tiene cura, solo se controla mediante el suministro de hormonas sintéticas.

