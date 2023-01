El mandatario negó que haya una investigación contra Felipe Calderón en el marco del juicio contra su exsecretario de Seguridad

Staff Correo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya investigaciones contra el expresidente Felipe Calderón. Señaló que su gobierno no persigue al exmandatario que se encuentra trabajando en España y dijo que todas las investigaciones de la Fiscalía General de la República son contra Genaro García Luna.

López Obrador recordó que aunque se hizo en México una consulta para enjuiciar a los expresidentes, pero esto no se concretó. Pese a ello dijo que la sociedad ya ha condenado las acciones de los antiguos líderes.

Puedes leer: Felipe Calderón ‘echa palomazo’ desde España… ¿Con probable dedicatoria a García Luna?

“Se habla mucho, pero aquí lo importante son los hechos, nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza y también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron los que gobernaron en el periodo neoliberal. Ese también es un castigo, una condena”,

Dijo que lo importante es que este comportamiento no se repita. Por ello es importante que no haya gasolinazos, se incrementara el salario mínimo y no se haya devaluado el peso.

Felipe Calderón se ha dicho perseguido por el gobierno de México. También acusó que se le ha señalado falsamente de vínculos con el crimen organizado.

Genaro García Luna enfrenta 5 investigaciones

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene cinco investigaciones abiertas en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Lee también: FGR lleva 5 investigaciones abiertas contra Genaro García Luna, 3 con…

El exfuncionario que actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico sumó dos nuevas investigaciones este 29 de enero.

Las primeras tres investigaciones ya habían sido dadas a conocer en junio pasado e incluso se convirtieron en órdenes de aprehensión.

Además en el comunicado informaron que continúan gestionando ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades de EU la extradición de García Luna.

Te puede interesar:

LC