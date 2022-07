El presidente de la AMDA en Guanajuato señaló que es un proceso cuyo fin principal es poner orden al padrón vehicular del estado

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) en Guanajuato, Arturo González Palomino, avaló los operativos para verificar que todos los conductores hayan replaqueado sus autos.

No obstante, consideró que las infracciones son excesivas para quienes no lo han hecho. Además de que dicho proceso no sirvió para mejorar los índices de seguridad.

Por si no lo viste: Alistan operativo contra los que no replaquearon en Guanajuato; habrá multas

El presidente de la AMDA en Guanajuato recordó que los guanajuatenses tuvieron cuatro meses para canjear sus placas de forma gratuita a finales del 2020. Ante ello, indicó que quienes no lo hicieron fue principalmente por desidia.

Además, el presidente de la AMDA en Guanajuato señaló que es un proceso cuyo fin principal es poner orden al padrón vehicular del estado, el cual consta de 2 millones 273 mil unidades.

Sin embargo, González Palomino admitió que el replaqueo no ha servido para reducir la incidencia delictiva.

Fotos: Eduardo Ortega

Sanciones son excesivas

El presidente estatal de la AMDA también sostuvo que la infracción para quienes no cuenten con las nuevas placas es excesiva. Indicó que de entrada deben pagar 1 mil 061 pesos por el trámite. Además, erca de 1 mil 600 pesos como multa por llevar a cabo el trámite de forma extemporánea.

Adicionalmente, si son infraccionados por elementos de la Policía Vial, se le sumaría una multa que ronda entre los 2 mil y 2 mil 500 pesos. Esto termina por ser un monto oneroso para cualquier ciudadano, afirmó Arturo González.

Te puede interesar: Entra Guanajuato al top 10 por ventas de autos híbridos y eléctricos

De acuerdo con datos del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, son cerca de 120 mil automovilistas los que no han cumplido con este trámite, que representan aproximadamente el 5 por ciento del padrón vehicular de la entidad.