El juicio de Amber Heard y Johnny Depp ha dejado una larga estela de tergiversaciones sobre lo que realmente pasó: no hay villanos ni héroes

Estados Unidos.- Desde el inicio de la audiencia, el juicio de Amber Heard y Johnny Depp se apoderó del foco público. Las redes sociales y los medios crearon con la historia de abusos y agresiones una película de buenos y villanos. Pero, ¿por qué no deberías considerarlo así? Vamos desde el principio:

En 2011, Johnny Depp, ya un famoso actor de entonces 48 años y millonario —así como de un historial de violencia física— comenzó a salir con Amber. Ella era apenas una actriz emergente casi 23 años menor que él, pero eso no detuvo la relación.

Tres años después, para febrero del 2015, ambos se casaron en una ceremonia privada. De acuerdo al testimonio grabado bajo juramento, Depp le dijo a su padrino de bodas Tillett Wright:

“Ahora estamos casados. Puedo golpearla en la cara y nadie podrá hacer nada al respecto”.

En mayo del 2016, Depp atacó a Heard. De acuerdo a testimonios de su vecino, Josh Drew, después de ello Depp rompió una botella de vino contra su puerta. Luego, entró a su departamento a gritar, insultar y escupirle en la cara. Heard presentó una demanda de divorcio y, días después, pidió una orden de restricción contra Depp por violencia doméstica.

A partir de ahí el caso salió al ojo público con los dos juicios que han salido en el transcurso de los últimos diez años.

Los juicios de Amber Heard y Johnny Depp: de difamación y violencia

El primero fue en julio de 2020, cuando el actor demandó por difamación al diario británico The Sun por haberlo llamado “golpeador de esposas” (wife beater). El titular databa del 2018 y cuestionaba: “¿Cómo puede ser que J K Rowling esté ‘genuinamente feliz’ de agregar al reparto de Bestias Fantásticas al ‘golpeador de esposas’ Johnny Depp?”. Un día después se eliminó del titular la palabra ‘golpeador de esposas’.

No obstante, la demanda se desechó luego que se confirmó a Depp —el demandante— como perpetrador de violencia doméstica contra Amber. Luego que el juez Andrew Nicol consideró que 12 de los 14 incidentes de violencia doméstica sí habían podido ser demostrados.

“El Demandante fue culpable, con pruebas abrumadoras, de violencia doméstica grave contra su entonces esposa. Le causó lesiones significantes y haciéndole temer por su vida.”

En junio del año 2013, el actor y su amigo Paul Bettany, con quien usualmente consumía cocaína, alcohol, Xanax, Adderall y oxicodona, tuvieron esta conversación por texto:

Depp: ¡Hay que quemar a Amber! Bettany: Habiéndolo pensado a fondo no creo que debamos quemar a Amber -es una compañía encantadora y un regalo para los ojos, a parte no estoy seguro de que sea una bruja. Por supuesto que podemos actuar como los ingleses en este predicamento -hacer una prueba para ver si se ahoga. ¿Qué opinas? Depp: ¡Hay que ahogarla antes de quemarla!!! Y después tendré sexo con su cuerpo quemado para asegurarme de que esté muerta. Bettany: ¡Exactamente lo que pienso! Hay que estar SEGUROS antes de declararla bruja.”

¿Ambos ganaron… y perdieron?

Y como estas, hay otras transcripciones y evidencias de que la forma en la que se refería a su esposa era violenta y humillante. Como no tenían un acuerdo prenupcial, a Heard le correspondía la mitad del dinero que Depp había generado durante su relación. Sin embargo, ella pidió una fracción de eso y llegaron a un acuerdo en el que él pagaría 7 millones de dólares de pensión compensatoria.

Heard decidió públicamente donarlos a la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) y al Hospital Infantil de Los Ángeles. En agosto del 2016, Heard fijó una donación en pagos anuales a la por un total de 3.5 millones de dólares y entregó el primer pago de 350mil.

El tema quedó en el olvido hasta que la ACLU publicó un artículo de Heard sobre la violencia doméstica. En este denunciaba lo especialmente difícil que resulta denunciar cuando los perpetradores son hombres con poder. Ello, luego que son personajes que la sociedad e instituciones respaldan.

De aquí partió el segundo juicio.

Aunque el artículo en ningún momento menciona a Depp, en julio del 2020, el actor demandó a Heard por difamación. Él alegaba que claramente el artículo era sobre él y que esa —no su alcoholismo o violencia— era la razón por la que perdió contratos. Por ello, pedía 50 millones de dólares en compensación. No obstante, Heard inició una contra demanda por 100 millones de dólares.

El veredicto del jurado declaró que Heard sí difamó a Depp, actuando con malicia. Pero a la vez, que uno de los abogados de Depp difamó a Heard cuando dijo que todo se lo había inventado. Así, aunque suene sin sentido, ambos ganaron parte de sus respectivas demandas.

Depp realmente abusó de Heard, pero Heard no tiene derecho a hablar de ello y “afectar su imagen”. Además, mientras no tenga aún más pruebas y testigos, no puede afirmar que le sucedió lo que le sucedió.

El impacto mediático

Este caso fue especialmente interesante por el trabajo de relaciones públicas tanto de Depp como de medios conservadores. Además, llama la atención la forma en que las redes sociales monetizaron el tema. “Si subías un video defendiendo a Depp, tenías más posibilidades de que fuera recomendado. Gracias a ello, recibirías un mayor pago por él”, dicen especialistas en el tema.

Y es que, por ejemplo, el medio conservador The Daily Wired pagó entre 700 mil y un millón de pesos (35-47K USD) en anuncios pagados de Facebook e Instagram de propaganda anti-Amber Heard.

Incluso, hay pruebas que los videos que las apps recomendaban se burlaban de Amber cuando lloraba al contar su abuso. O bien, de grupos que se burlaban de cosas sobre las que existe amplia evidencia de que no sucedieron (popó humana en una cama).

La situación dio pie a teorías conspirativas que pintaban a Heard como una persona malvada y extremadamente inteligente con enfermedades mentales. Pero además, que llevaba décadas “planeando hacer sufrir a un pobre e ingenuo Depp”.

