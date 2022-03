Amaury Vergara desprecia a José Luis Higuera al negarle el saludo en la investidura del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca

Redacción

Pachuca.- Este martes 15 de marzo se llevó a cabo la décima investidura del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca, Hidalgo, en una emotiva ceremonia en la que se hmenajeó a exfutbolistas y entrenadores de la talla de Ronaldinho, Maribel Domínguez, Fabio Cannavaro, Pia Sundhage o Raúl González.

Sin embargo, el evento, que se llevó a cabo en el Teatro Gota de Plata, no estuvo exento de polémica, pues se dio un tenso encuentro entre Amaury Vergara, dueño de las Chivas y quien acudió para presenciar un homenaje para su difunto padre, Jorge Vergara, y José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión y expresidente de Chivas.

Al final de la ceremonia, Amaury repartía autógrafos afuera del recinto, cuando a su lado pasó José Luis Higuera. En ese momento, Higuera quiso saludar a Amaury, pero este, al darse cuenta, lo despreció y le dijo: “No me saludes tú”. Vergara incluso fue más allá y le pidió a Higuera que no se le volviera a acercar.

“Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”, le dijo, a lo que Higuera le respondió con un seco: “Órale”.

El momento fue captado por aficionados que presenciaban la escena, y las imágenes se hicieron virales en redes sociales casi inmediatamente.

Las cosas se pusieron tensas ayer en Pachuca, así la respuesta de Amaury Vergara a José Luis Higuera



🎥 @OficialUSM pic.twitter.com/NtgJN0qO9s — Los Líderes (@_los_lideres) March 16, 2022

El conflicto entre Vergara e Higuera

Higuera fue parte de Chivas desde el 2015 al ingresar por petición de Jorge Vergara, y fue ascendiendo en importancia hasta ocupar el puesto de presidente del equipo, en el que se mantuvo hasta el 2019, cuando el Guadalajara anunció su salida, ya después de la muerte de Jorge Vergara.

Después trascendió que fue Amaury Vergara quien tomó la decisión de separar a Higuera luego de conflictos previos entre ambos, y sumado a los malos resultados del equipo.

Meses después se destaparían los detalles del divorcio entre Angélica Fuentes y Jorge Vergara, y se supo que José Luis era accionista de una empresa junto a Fuentes, al mismo tiempo que trabaja en Guadalajara, todavía con Jorge vivo.

Apenas en diciembre pasado, Higuera habló de su relación con Amaury, y aunque aseguró que le tiene apreció, recordó que fue él quien decidió despedirlo de Chivas, y desde entonces no han podido “limar asperezas”.

“Fue un cambio de generación, yo quiero mucho a Amaury, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que llegamos a enfrentar ese tema tan fuerte con la familia. Hubo equivocaciones mías en su momento que tal vez se malentendieron y no tuvimos la oportunidad o la madurez, ya no estando Jorge, de poder limas asperezas y seguir. Fue una decisión de Amaury, la cual respeté desde que me la comunicó”, explicó.

JRP