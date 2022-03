Los dueños del Necaxa anunciaron que el equipo subastará su NFT de ‘Bored Ape’ y donará todas las ganancias a refugiados de Ucrania

Redacción

Aguascalientes.- El Club Necaxa anunció que subastará su NFT de “Bored Ape” y donará el cien por ciento de sus ganancias a refugiados ucranianos afectados por la guerra entre su país y Rusia.

Así lo anunció Al Tylis, uno de los socios del grupo inversor estadounidense que es dueño del cincuenta por ciento del Necaxa, y quien afirmó que esperan que su decisión sirva para inspirar a otros equipos a tomar acciones directas para apoyar a los afectados por la guerra en el este de Europa.

“Quizás se pregunte por qué estamos donando el Bored Ape, en lugar de solo donar el equivalente en dólares (probablemente unos 300 mil dólares). Simplemente quiero impulsar aún más a aquellos en la comunidad increíblemente vibrante de NFT que han estado contribuyendo en apoyo de Ucrania y quiero llamar la atención de otros equipos deportivos de todo el mundo para hacer más”, dijo en una columna informativo para el medio Sportico.

There's no better time to show the spirit of the @BoredApeYC community than by coming together for an important cause. That’s why we are auctioning our Bored Ape and donating 100% of the proceeds to support Ukraine #BAYC @Ukraine https://t.co/ZYzag6rDcq https://t.co/dQSon5MPDj