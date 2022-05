Víctor Alejandro Aguilar acusó que la alta cifra de criminales jóvenes no es por falta de trabajo sino porque prefieren dedicarse a delinquir

Celaya .- El obispo de la Diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma dijo que la alta cifra de adolescentes y jóvenes delinquiendo se debe a que cada vez a estos les gusta más ganar el dinero de manera fácil.

“El problema es grave, sobre todo con los jóvenes y adolescentes, que ahora después de la pandemia hemos constatado que ha incrementado el no querer estudiar o que quieren ganar dinero fácil. No quieren trabajar en empresas, invernaderos o fábricas, no resisten, no persisten. Les gusta ganar el dinero un poco más fácil que les ofrece el crimen organizado, se les ofrece dinero más fácil, no digo que sin menos riesgos sino un poco más fácil de obtenerlo”, reprochó el religioso.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, informó semanas atrás que alrededor de un 60% de los detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto por faltas administrativas como por delitos de alto impacto, son jóvenes de 14 a 26 años.

Los delitos por los que son puestos a disposición son por portación de armas, homicidio, venta o posesión de droga, por incurrir en el robo de vehículos y transitar en automóviles con reporte de robo.

“Vemos un problema grave, no es que no haya empleos; a veces dicen que no hay empleos ¡sí hay empleos! El problema es que no quieren trabajar, entonces los jóvenes hoy, especialmente la media entre 17 a 25 años es que no quieren trabajar”, mencionó.

Pide impulsar cultura, deporte y educación

Por lo que el Obispo señaló que se deben realizar varias acciones entre sociedad y gobierno, por ejemplo impulsar las actividades deportivas, culturales, artísticas y apostarle a la educación.

Monseñor dijo que los padres de familia deben hacer su parte, pero el gobierno tiene la obligación de crear políticas públicas de disuasión y prevención del delito.

“Creo que hay en el trasfondo varias cosas, una el problema familiar y que muchos jóvenes están abandonados, que precisamente los papás por trabajar los abandonan. Pero otro tema es que les gusta ganar el dinero un poco más fácil que les ofrece el crimen organizado“.

Dijo que el reto es la vinculación de todas las parte y ayudarse de la parte lúdica para rescatar a la juventud y la “buena cultura que poco a poco se ha ido deshaciendo”

“Es un reto para nosotros vincular la familia, la educación, los maestros, la escuela y la parte recreativa, deportiva, es decir para que la parte lúdica nos ayude. Se tienen que promover liderazgos en el deporte en las comunidades y en las colonias, rescatar las áreas deportivas, tener buenas ligas de distintos deportes, impulsar las artes, la música. Todo esto es parte de ir creando una buena cultura que poco a poco se ha ido deshaciendo”, manifestó.

Urge a no exaltar a narcotraficantes en la cultura

Aguilar Ledesma señaló que también se debe dejar de promocionar a los narcotraficantes en la cultura, ya sea en las películas, así como los narcocorridos.

Señaló que es muy importante impulsar la educación, los valores, el amor, el trabajo, el amor a la naturaleza, ser creativos y mejores personas. Además de destacar en alguna actividad que puede ser en el arte, cultura, la ciencia o los deportes.

“El otro punto es la educación, en México cada sexenio se inventa la educación, ya están ahorita con otro programa con todo respeto a quienes nos gobiernan, no hay nada de respeto a la educación, no les interesa, no podemos estar inventando la educación cada sexenio”, indicó.

