La FGE desactivó ocho alertas de menores desaparecidos en Guanajuato que se reportaron en la primera semana de julio

Violeta Pacheco

Guanajuato.- Apenas durante la primera semana de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE Guanajuato) desactivó al menos ocho alertas de menores desaparecidos. Aunque siete son adolescentes de entre 16 y 17 años habrían cumplido en estos meses los 18 años de edad, el restante es un menor muerto y cuatro más presentan inconsistencias.

Jesús Saúl Rosales Sotelo, desapareció en Pénjamo el pasado 25 de junio. Tras la búsqueda de al menos 10 días lo localizaron desnudo e inconsciente cerca del cementerio de Pénjamo. Por las condiciones críticas que presentaba, perdió la vida en el hospital al que lo llevaron tras el hallazgo.

En su expediente se habla que presentaba un cuadro de desnutrición, deshidratación y algunas lesiones que terminaron cobrándole la vida.

Hoy su alerta figura entre las ocho que desactivó la FGE Guanajuato en los primeros siete días de julio. De esta manera, se suma a otros siete menores que se han dejado de buscar, pero de los que, entonces, se desconoce si se trataría de casos como el de Jesús.

Se dice que tanto el protocolo Amber y Alba manejan dos palabras para informar a la ciudadanía del hallazgo de una persona. A saber: ‘Localizada’, cuando presuntamente se encuentra con vida, y ‘desactivada‘, cuando se encuentra sin vida o bien bajo otra circunstancia.

Sin embargo, no es completamente claro en estos términos y así lo evidencia ahora, luego que la coincidencia en edades de las demás alertas hace sospechar otras circunstancias.

Inconsistencias tras alertas de menores desaparecidos en Guanajuato

Paulina Durán González desapareció desde el 17 de febrero del 2021 tras salir de su casa en Villagrán a sus 16 años de edad. Tras más de un año de búsqueda, la Alerta Amber en su nombre se desactivó este 1 de julio, luego que el pasado 4 de marzo habría cumplido la mayoría de edad.

No obstante, de no ser localizada, su desaparición debe continuarse ahora conforme lo marca el Protocolo Alba para mujeres desaparecidas. Pero a seis días de la desactivación, la FGE Guanajuato aún no ha emitido la ficha con sus datos para iniciar la búsqueda.

Mismo caso atraviesa Victoria Magali Laguna Rodríguez (16 años), quien desapareció desde febrero del 2020 en Apaseo el Grande al salir de su trabajo. El pasado 3 de junio habría cumplido también la mayoría de edad. Aunque la alerta en su nombre ya se desactivó, el Protocolo Alba aún no la ha incluido.

Resalta también que entre estas alertas desactivadas, en sólo tres casos se habla de menores que en menos de un mes cumplieron los 18 años. Sin embargo, una gran mayoría continuaban con la Alerta activa hasta dos y seis meses después de pasar a la adultez.

Uno de los casos que más resalta en este aspecto es el de Jonathan Rodríguez López, quien a sus 17 años habría desaparecido en Villagrán desde mayo del 2021. Sin embargo, según la ficha Amber en su búsqueda, aunque desde diciembre habría cumplido la mayoría de edad esta continuó activa hasta este 1 de julio.

Resalta que incluso la ficha de su desaparición tiene errores, luego que data su desaparición el ‘60 de mayo’, fecha evidentemente inexistente.

Y los que faltan por encontrar

Aunado al desconocimiento en torno al estatus actual de las desapariciones de estos ocho menores, para este inicio de julio la FGE Guanajuato activó la Alerta Amber para localizar a 14 menores. De estos, al menos cuatro ya fueron localizados, mientras que 10 aún no han vuelto a casa.

Cuatro de los que aún faltan por localizar son menores de 17 años en Irapuato, León y San Luis de La Paz. De los dos primeros, se trata de José Enrique Mateo Preciado (cicatriz entre las cejas) y de Natalia Celeste González (lunar en mejilla derecha).

Al respecto, la FGE Guanajuato reporta que habrían desaparecido el 21 de junio y el 2 de julio, respectivamente. No obstante, las fichas son de estos primeros días.

De igual manera, buscan a Camila Jolette Oviedo (sin señas particulares) que desapareció el pasado 2 de julio en San Luis de la Paz.

Finalmente, aunque en el caso de Marlene Alejandra Álvarez Borja (sin dato) la Plataforma por la Paz anunció su desactivación. Esta continuaba visible hasta después del mediodía de este jueves.

La FGE Guanajuato también da cuenta de tres menores de 15 años y una de 16 que desaparecieron entre el 17 y 30 de junio. Se trata de Jorge Eduardo Beltrán Ramírez (tatuaje en palma izquierda) y de Leilany Márquez Jiménez (lunar cerca de la boca), ambos de Valle de Santiago.

Además de Martha Mariana Balderas López (sin dato), originaria de Cortazar, y Jesús Adrián Hernández Arellano (sin dato), procedente de Celaya.

Los más jóvenes reportados en los últimos días son Jimena Coral Cervantes (sin dato), que a sus 13 años desapareció de Pénjamo, y Cristopher Julián Sandoval Mora (sin dato), de 3 años.

