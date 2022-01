Cuca Domínguez

Salamanca.-Vecinos de la colonia Las Reynas, denunciaron a través de redes sociales que los robos de autos van a la alza, por lo que pidieron más vigilancia policiaca.

“Estimados compañeros, les platico que el día de ayer fui despojado de mi camioneta por unos sujetos armados. Esto con la intención de que extremen precauciones ya que me dijeron en el ministerio público que el robo de automóviles en los últimos días se ha incrementado drásticamente”, dice uno de los testimonios.

Por medio de Facebook, vecinos y víctimas de robo, han compartido sus experiencias, algunas incluso han sido por la fuerza, pues sujetos a punta de pistola los han despojado no solo de sus vehículos, sino también de todas sus pertenencias.

“A mí me sucedió en la gasolinera llamada Erre, que está en el Blvd. Clouthier esquina con Monte Sinaí a las 7 pm. La chica que me despachó la gasolina dijo que en días anteriores ahí mismo robaron otra, y en el MP me dijeron que, por la mañana, ahí enfrente robaron otra. Entonces, eviten cargar gasolina ahí”, se lee en uno de los testimonios que recorren las redes sociales alertando de los hechos de inseguridad.

Otro más precisa, “noches compañeros, aquí Juan, reportándome y comentarles que ayer 19:00 aprox me asaltaron a punta de pistola, me quitaron mi camioneta, teléfono y cartera, afuera de Office Depot, para que se anden con cuidad”.

Y es que también por grupos de WhatsApp, lo ciudadanos se comunican y alertan de los hechos para que otros extremen precauciones, pues dicen los robos se dan a diario, “tenemos miedo, pero no podemos hacer mucho, solo pedir que no nos toque a nosotros, ni a nuestros clientes porque si eso pasa la gente dejará de venir”, dijo un comerciante de comida de la zona.

Ante la ola de atracos, los afectados han solicitado el apoyo de las autoridades, con mayor vigilancia y presencia policiaca en la zona norte de la ciudad.

“Seguro lo hacen por esta zona porque piensan que es donde más se mueve dinero, pero no es así, estamos todos al día, esperando vender algo porque la situación está difícil; por eso ojalá que haya más vigilancia policíaca, que las patrullas recorran más seguido la zona, porque si se roban un carro o un comercio tienen por donde irse, por la autopista, o por la libre, por las comunidades y demás, la verdad es que hay para donde correr y por eso no los agarran”, concluyó.

