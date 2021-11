Nayeli García

Irapuato.- Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío denunciaron la apertura de anexos que son utilizados como ‘escuelas de la delincuencia’ por grupos criminales, por lo que solicitaron a las autoridades investigar los antecedentes y someter a los líderes de estos centros a rigurosos exámenes que eviten la proliferación de más centros de este tipo.

“Hay grupos en donde están reclutando personas y no sabemos quiénes sean esos grupos, qué cártel serán y no lo sabemos, no podemos señalar, pero sí que hay grupos que están haciendo eso y a nosotros nos preocupa porque no queremos tener otro asunto como se vivió en Irapuato (la masacre del anexo), denunció Nicolás Pérez Ponce, líder del CRUB.

Aun sabiendo el riesgo que corren a dar conocer esta situación, Nicolás señaló que como centros de rehabilitación conocen el ambiente y saben en donde se están abriendo centros, como en Irapuato se tienen al menos 105 centros y los de la unión son sólo 26, y del resto las autoridades no saben o no hacen nada para cerrarlos, pese a que las adicciones es un tema que ya se le salió de las manos al gobierno y es el origen de muchos delitos desde la corrupción hasta el suicido, homicidio o feminicidio.

El CRUB pidió a las autoridades cuatro puntos: 1.- Detener la proliferación de los centros de rehabilitación, ya que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) está expidiendo avisos de funcionamiento muy fácilmente sin conocer si la gente que abrirá el centro está capacitada. 2.- Continuar con los operativos, pues denunciaron que tras la masacre del anexo se hicieron operativos en donde se perseguía a los líderes de los anexos, peor se dejaron de hacer y se volvieron a abrir más centros sin las condiciones mínimas de seguridad. 3.- Investigar a los líderes de los centros de rehabilitación, ya que señalaron que para dar permisos se enfocan en trámites de uso de suelo, seguridad de los edificios con Protección Civil, pero se descuida el tratamiento que se dará y quién está al frente; ya que detalló que varios dueños o administradores de centros están bajo investigación por acoso sexual y violencia. Indicó que hace falta legislar para que los líderes de estos centros puedan ser evaluados, revisados e incluso se les hagan las pruebas de antidoping. 4.- Detener las ‘escuelas de la delincuencia’, ya que cuando se dieron los operativos, los centros sólo se cambiaban de domicilio, pero siguen trabajando y sacando a los chavos internados a delinquir, se les enseña a robar, a extorsionar y no se les atiende su adicción.

Nicolás Pérez Ponce pidió a las autoridades permitir que la CRUB trabajen de la mano con ellos, pues no pueden con toda esta situación, están sobrepasados y cada vez que se advierte que algo malo va a pasar, sucede lamentablemente, como cuando se dijo que en León la violencia iba a crecer y se tendrán problemas en los centros.

El líder comentó que desde hace tres años ha buscado acercamiento con las autoridades y aunque el cambio de administración dejó temas pendientes, ya se tiene acercamiento con la alcaldesa de Irapuato, en Silao, Salamanca, Romita y León, y aunque se tiene presencia en Guanajuato, el alcalde Alejandro Navarro no ha querido trabajar juntos, “nos considera marihuanos locos”, dijo Nicolás Ponce.