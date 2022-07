La nueva Ley de Movilidad será más estricta con los conductores ebrios, y bastaría ingerir rompope o enjuague bucal para fallar la prueba

María Espino

Guanajuato.- Una nueva reforma a la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial reducirá los niveles permitidos de alcohol ingeridos por conductores de vehículo de motor, carros y motos. Debido a esto, tragos de rompope o incluso enjuague bucal con base de alcohol podrían bastar para no pasar la prueba del alcoholímetro e ir a los separos.

En próximos días se comenzará a aplicar a nivel nacional la modificación referente al operativo alcoholímetro. Esta establece que una persona que conduce un carro no puede rebasar los 0.25 grados de alcohol ingerido, mientras que los tripulantes de motocicletas no deberán rebasar 0.1 grados. De lo contrario, serán arrestados al no estar aptos para conducir un vehículo de motor.

Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital, explicó lo anterior y recordó que actualmente los niveles máximos permitidos de alcohol ingerido por un conductor de auto es de 0.39 grados. Con la actualización se reducirá esta cifra a casi la mitad de lo permitido. Recordó que las personas que no pasan la prueba de alcoholemia son aseguradas, ingresados a barandilla y deben pagar una multa aproximada de unos 11 mil pesos.

“En este momento para el Operativo Alcoholímetro, el grado que establece es de .39 y pasando de ese nivel entras a la cuestión de infracción y no puedes conducir vehículos de motor y vas al famoso ‘Torito’. Para esta Ley Nacional va a ser .25, es decir le bajas a más de la mitad en ese porcentaje de grado de alcohol y los que van conduciendo motocicleta va a ser .05. Prácticamente con que tomes rompope no puedes conducir, no puedes estar con grados de alcohol”, explicó Samuel Ugalde.

Objetivo del alcoholímetro no es recaudar dinero: Samuel Ugalde

Resaltó que el operativo alcoholímetro, que se implementó desde hace tiempo en Guanajuato capital, no tiene como fin recaudar dinero. Al contrario, se trata de prevenir accidentes que pudieran ocasionar las personas que conducen en estado de ebriedad, dijo.

“No es recaudativo del municipio. No. Esto es a nivel nacional y esto viene del Congreso de la Unión. La cuestión es que esto está funcionando y va a funcionar a nivel nacional. La situación va más dirigida porque la exposición de motivos es, precisamente, una de las causas o motivos de accidentes de esas personas que van conduciendo en estado de ebriedad y es un problema a nivel nacional. Prácticamente es establecer una sanción más fuerte con este tipo de personas que van conduciendo”, concluyó.

¿El enjuague bucal activa la prueba del alcoholímetro?

Debido a que ciertos tipos de enjuagues bucales contienen alcohol, hay posibilidades de que estos puedan activar el alcoholímetro. Incluso ahora que el bajará el grado límite de alcohol para conducir, esta posibilidad será mas común

De acuerdo con un médico experto en toxicología de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, es posible que una persona dé positivo al alcoholímetro después de haber utilizado el enjuague bucal. Sin embargo, tendría que realizarse la prueba en un periodo de entre cinco y 15 minutos después de haber usado enjuague bucal.

Cuando las pruebas salen con un alto nivel de alcohol por este motivo, hay que tomar en cuenta que los medidores tienen margen de error.

La nueva normativa es más estricta para los conductores de motocicletas. Por ello es mucho más probable que sean ellos los más propensos a dar positivo por enjuague bucal o haber ingerido rompope previamente.

