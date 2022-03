La alcaldesa mencionó que está al pendiente de las instrucciones que dé la federación y no descarta una nueva clínica del IMSS en Irapuato

Nancy Venegas

Irapuato .- “No bajo la guardia ni quito el dedo del renglón”, dijo la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, sobre las gestiones para que en Irapuato se construya la clínica del IMSS.

Tras reconocer que el proyecto para la edificación de una nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que presentó la alcaldesa Lorena Alfaro, era integral, el diputado federal de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, aseguró que la clínica se construiría en Silao o Salamanca, donde gobiernan alcaldes emanados de este partido político.

Al respecto de lo anterior, Lorena Alfaro comentó que fue un comentario partidista y que el municipio cumple con las condiciones para que se construya la clínica.

“Me parece que esos comentarios son eminentemente partidistas y no obedecen a un tema de atención, a brindar ese servicio de salud tan importante que requieren los guanajuatenses, Irapuato tiene una ubicación privilegiada, tiene a la derechohabiencia viviendo en la ciudad y además tiene un impacto en los municipios aledaños, por supuesto nosotros pues estamos cumpliendo con todas los requerimientos que nos están solicitando para tener los inmuebles listos que cumplan con las características de infraestructura que nos pide la delegación”, dijo.

Lee también: Proyecta IMSS en Guanajuato inversión de más de mil millones para más hospitales

Foto: Especial

Alfaro trata tema de la clínica directamente con la federación

La alcaldesa aseguró que personalmente le comentó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre la importancia de que el hospital se edifique en Irapuato, por lo que estará al pendiente del proceso y de las instrucciones del director del IMSS, Zoé Robledo.

“Yo no bajo la guardia ni quito el dedo del renglón, le comenté personalmente al presidente de la república la importancia de que este hospital se construya en Irapuato, con las razones principalmente de atención a la salud de los guanajuatenses y bueno hubo una respuesta del presidente, muy receptivo hacia una servidora, me conminó a estar muy pendiente con el director Zoé Robledo y así lo he hecho”, comentó la presidenta de Irapuato.

Foto: Eduardo Ortega

Alfaro García, señaló que será el titular del IMSS, quien determine con base a estudios de factibilidad, cobertura de afiliados, ubicación geográfica entre otros aspectos para resolver dónde se ubicará la nueva clínica.

“Nosotros seguimos trabajando en ello y apostamos a que sea en función de la atención y de la prestación de este vital servicio de salud a las personas, en ese sentido que me parece que Irapuato sin duda es la mejor opción”, comentó.

Podría interesarte: Regidores desconocen inversión recursos de la Feria de las Fresas 2022 en Irapuato

MJSP