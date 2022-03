Los recursos de la la Feria de las Fresas no han sido bien definidos, por lo que regidores piden respuestas

Nancy Venegas

Irapuato.- Pese a que la alcaldesa Lorena Alfaro pidió a los miembros del Ayuntamiento el voto de confianza para que el municipio destinará 8 millones de pesos más de IVA para los recursos de la Feria de las Fresas 2022, bajo el compromiso de que se les informaría la aplicación de los recursos, regidores de oposición, aseguraron que a la fecha desconocen el fin de este dinero.

“El secretario técnico del comité ferial ha dado el argumento de que una empresa está organizando la feria y que es el concepto llave en mano. He pedido información al respecto de la aplicación de los recursos y se me ha proporcionado lo que es público, los carteles, las innovaciones y nada más”, comentó el regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero.

Fotos: Eduardo Ortega

Su homóloga, pero de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga coincidió y lamentó la opacidad con la que ha operado el comité municipal ferial.

“Me dejaron muy mal sabor de boca el hecho de que no nos estén entregando ahorita ya la ficha informativa cuando realmente es algo que ellos únicamente deberían de estar haciendo. Organizar la feria decir bueno a ver si ya tenemos todo y ya lo estamos organizando tenemos que informar al Ayuntamiento, ellos tienen que tomar en cuenta que nosotros no solamente dimos el voto de confianza, sino que somos la máxima autoridad en el Ayuntamiento, que nos tienen que dar esa información, qué es lo que están haciendo. No nos han pasado esta información que es básica y para los irapuatenses que a nosotros nos preguntan cómo será la feria”.

El regidor del PRI, Luis Felipe Ipiens Humara, dijo que solicitará desde la comisión de hacienda, donde participa, el reporte de la aplicación de los recursos de la Feria de las Fresas.

“Siempre pasa lo mismo, ahora sí vamos a exigir que se hagan las cuentas claras un reporte detallado de cómo estuvo la feria, si van a tener que dar cuentas claras”.