San Miguel de Allende .- El alcalde Mauricio Trejo desestimó la rueda de prensa que ofrecieron algunos empresarios donde lo acusan de no dejarlos trabajar, de acosarlos, multarlos y de no acatar las suspensiones que los tribunales han dado a su favor; entre ellos los representantes del restaurante La terraza, los tranvías turísticos, vendedoras ambulantes y los integrantes del consejo de Sapasma.

El alcalde Mauricio Trejo le declaró a un medio de comunicación que quien había dado la rueda de prensa era “puro trasgresor, seudo empresario que cree que están en la época del moche”.

Declaró que, en el tema de los tranvías, la movilidad de San Miguel ya no los aguanta y que representan un riesgo que no debe estar por encima del bienestar de la mayoría.

Ya en sus redes, el alcalde Mauricio Trejo subió éste martes un video afuera de La Terraza donde dice que quienes lo están aprovechando, dañaron el muro de La Santa Escuela debido a que han martillado esa pared. Incluso aseguró que estaba dañando la imagen urbana con unas cortinas que se habían colocado en el lugar.

“Con moches, en ésta administración no se van a lograr los permisos. Se acabaron los moches en ésta administración”, concluyó.

Las comerciantes Sandra Granados Guzmán, Gregoria Almanza y Norma González contaron que al inicio del gobierno del alcalde Mauricio Trejo las quitaron de sus lugares de trabajo en la plaza principal del municipio, donde vendían dulces y botanas.

Contaron que, cuando se entrevistaron con el alcalde, éste les dijo sin empacho que no le gustaba lo que vendían.

“Le parecemos feas, le parecemos prietas. No le gusta cómo nos vemos en el jardín, no le gusta lo que vendemos”, dijo Sandra Granados, quien no trabaja desde hace 6 meses, cuando tránsito municipal le recogió su carrito.

Trejo Pureco ya las había quitado desde su primer periodo de gobierno (2012-2015). La llegada de dos trienios panistas les permitió regresar a la plaza principal.

En esa rueda de prensa, Juan Ponciano Hernández, representante de los empresarios de La Terraza, señaló “tenemos 4 suspensiones y al momento de intentar ejercerlo, llegan con la fuerza pública con cualquier pretexto para no dejarnos trabajar”.

Denuncian abuso de autoridad

Actualmente hay un proceso legal contra Emilio Lara, director de Centro Histórico y Patrimonio de San Miguel de Allende.

Juan Antonio Torres y Martín Carrera, representantes de los tranvías, indicaron que el gobierno municipal de San Miguel de Allende, ha utilizado su fuerza y autoridad para actuar en su contra a pesar de que el Tribunal de Justicia Administrativa falló a su favor.

Les cambiaron el lugar de ascenso y descenso, les detienen sus unidades, los multan y hay audios del propio alcalde diciéndole a sus sub alternos que le pongan la multa más alta y que les tomen fotografías.

En el caso del Sapasma, el Tribunal ya ha sentenciado reiteradamente que los consejeros que tomaron protesta junto a Manuel Orozco, deben ser regresados a sus puestos, pero el gobierno no ha acatado dicha sentencia.

Postura íntegra del municipio de San Miguel de Allende: