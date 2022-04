Colonos reclamaron que el presidente municipal no les apoyara en el conflicto que existe desde hace 14 años por la entrega del residencial

Yadira Cárdenas

Salamanca .- El Presidente Municipal, Julio César Prieto Gallardo , reconoció que también le afectó la falta de agua potable en su colonia, luego que el fraccionador del Residencial San Miguel cortó el suministro como represalia tras la inconformidad de los habitantes al no entregar el fraccionamiento al municipio, señaló que igualmente está inconforme como colono y será a través de las instancias legales que se resuelva el conflicto.

También lee: Por ‘venganza’, dejan sin agua a habitantes de Residencial San Miguel en Salamanca

Los colonos manifestaron que por parte de la administración municipal no hay avance en cuanto a la solución del conflicto que viven desde hace 14 años al no estar entregado el residencial al municipio, por lo que carecen de los servicios básicos; además reclamaron que no veían que el alcalde en su calidad de colono apoyara. El presidente municipal por su parte señaló que también salió afectado, pero se mantiene prudente en su calidad de alcalde.

Alcalde de Salamanca queda sin agua también Fotos: Yadira Cárdenas

Como presidente municipal debe guardar compostura

“Lo he dicho muy claro, si soy ciudadano y también padezco esta situación, nos molesta a muchos la forma en que se hacen las cosas por parte del fraccionador, sin embargo, también no puedo darle excusas al particular, que piense que tengo algo en contra de él, esto se va a resolver conforme a derecho y están trabajando mediante la administración pública para darle solución al problema, que sea lo más transparente posible”.

También lee: Inseguridad en zona sur de Salamanca: colonos piden a alcalde ponerle un alto

Mencionó que en calidad de ciudadano y de residente puede manifestar mil cosas de acuerdo a las inconformidades, sin embargo, como Presidente Municipal debe guardar las composturas y las formas para evitar que alguna persona se sienta agraviada y resulte contraproducente para sus vecinos.

“Estamos buscando la solución al tema legal principalmente, el área jurídica está tomando la determinación y la vía que vamos a seguir, por qué no se entregó en tiempo y forma este residencial, tenía una prórroga para que hiciera las obras que se requerían y no se ha cumplido en ese sentido, vamos a ver cómo se actuar legalmente”.

En cuanto a la falta de agua potable luego de que el fraccionador cortara el servicio, Prieto Gallardo destacó que en lo personal contrató una pipa de manera particular, sin embargo si se trata de apoyar a los vecinos se hará, “no para mí porque yo sí tendría que renunciar a ese tema, pero sí para los vecinos”, subrayó.

Alcalde de Salamanca queda sin agua también

Te puede interesar:

LC