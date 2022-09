El presidente municipal de Guanajuato resalta avances en materia social con entrega de calentadores y mejoras en caminos y vialidades

Guanajuato.- En la víspera de rendir el primer informe de Gobierno de la administración 2021-2024 en la capital del estado, el alcalde Alejandro Navarro reiteró su interés de que la gente viva en una ciudad donde se sienta feliz y tenga bienestar, y que tenga el recurso económico necesario para lograrlo.

“No es solamente que estén felices y que estén contentos, y que estén en una mejor ciudad para vivir, sino que también traigan dinero en la bolsa, porque les podemos dar calles, les podemos dar callejones, el calentador, pero si tu no traes la certeza de que traes dinerito en la bolsa, está complicado”, dijo.

Al hacer un balance de la actual administración, Alejandro Navarro señaló que ha sido un año de intenso trabajo, donde han ido consolidando mucho de lo que sembraron desde 2018 y tras dos años muy complicados por la pandemia, donde la reactivación económica no ha sido como se quisiera.

Agregó que el mejor aliado de Guanajuato capital es el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no así el gobierno federal, que ha frenado los subsidios a los municipios, “sin embargo de la mano de los ciudadanos, de la mano de los hombres y las mujeres de Guanajuato capital, de las asociaciones civiles, de las organizaciones, hemos hecho muchas cosas, por eso creo que es muy importante este primer informe de la administración 21-24, o cuarto informe de tu servidor”.

Presume certeza jurídica

De acuerdo con el alcalde, han hecho muchas cosas y no todo se materializa en cemento ni en láminas ni en obras.

“El tema de que hoy 240 familias tengan sus escrituras, que ya tengan sus documentos, su papel, donde la tierra donde han construido es de ellos, es sumamente importante, porque les da la oportunidad de vivir tranquilos”, dijo.

Informó que se han rehabilitado 313 kilómetros de caminos rurales, que es más o menos la distancia a Guadalajara. Esto ha ocasionado que la gente pueda moverse y pueda llevar sus productos a vender.

Otro logro de su administración es que han logrado castigar a los acosadores sexuales con mano firme. Esto al ‘guardar’ en barandilla o en algunos casos entregar al Ministerio Público a los acosadores.

Calentadores solares como apoyo a la economía familiar

En el periodo que se informa, la alcaldía entregó 1 mil 518 calentadores solares, pero con el recurso que se canaliza del Museo de las Momias, en este primer año de gobierno se van a entregar 3 mil 40 calentadores, de una meta de 6 mil calentadores en tres años, es decir, tan solo en un año llegarán al 50 por ciento de la meta.

“¿Por qué son importantes los calentadores solares?, porque nuestro presidente, de Morena, de la Cuarta Transformación, nunca bajó el gas, no ha bajado los combustibles, al contrario, todo sigue subiendo, tenemos una inflación del 8 por ciento, entonces el hecho de que te estén ayudando con un calentador solar, que al final se paga con los mismos impuestos, te permite ahorrar cerca de 800 pesos cada bimestre, se pueden ir mejor en comprar tortillas, carne, pollo, para llevarlo a los hogares”, señaló.

Afirmó que es muy positivo para la capital que se estén consolidado muchos de los festivales como el de Día de Muertos y el Festival de Cine, lo que ha generado más de 3 mil millones de pesos de derrama económica que se quedan en Guanajuato, además de las creación de 3 mil fuentes de empleo.

Atiende a las comunidades

Se le preguntó qué decir sobre las brechas de desigualdad que aún existen en Guanajuato capital, donde hay familias que no tienen agua potable o servicios en sus hogares, a lo que respondió que Guanajuato es un municipio con 103 comunidades y localidades, muchas de ellas muy alejadas, por lo que es muy complicado llevarles agua potable, electricidad y servicios.

“Lo que sí hemos hecho es acercarles calentadores solares, tinacos, acercarles fosas sépticas, la mejora de estos 313 kilómetros en caminos, para que se puedan salir y se puedan desplazar a donde esté el SABES, el VIBA, la primaria, les hemos llevado proyectos productivos, les hemos llevado seguridad, electricidad a todas las comunidades”, señaló.

Apuntó que seguirán trabajando a favor de los que menos tienen.

“La zona sur no es la misma hoy que cuando llegamos nosotros. Tenemos un distribuidor vial, hoy haces la mitad del tiempo que lo que hacías antes del 2018, tenemos la nueva vialidad Cervera-Las Teresas, antes las obras iban sólo al centro de la ciudad, nosotros hemos mandado la mayor parte del presupuesto a la zona sur. Cervera, Puentecillas, El Maluco, pero también hemos hecho obras en La Palma, Los Lorenzos, San José de Llanos”, dijo.

Policías reciben aumento de sueldo

En el tema de seguridad, el alcalde destacó que en esta administración se han invertido 8 millones de pesos en patrullas y equipamiento, y se creó la policía rural para reforzar la vigilancia en las comunidades donde hay más trasiego de drogas.

A la corporación ingresaron 50 nuevos elementos de la policía, y el objetivo es contratar a otros 50 el próximo año.

“Y lo más relevante es que nuestros elementos ganan hoy 60 por ciento más de lo que ganaban en 2018 cuando yo llegué. Son de los mejores pagados del estado”, enfatizó.

También señaló que se cuenta con cinco patrullas y diez computadoras más que les lograron arrebatar a una cablera.

Finalmente, concluyó al señalar que el mayor objetivo de su Gobierno es hacer feliz a la ciudadanía.

“A mí lo que me interesa es que la gente viva en una ciudad donde se sienta feliz, donde se sienta contenta, donde tenga bienestar, (…) que se sientan contentos y orgullosos de vivir aquí; pero no te puedes sentir orgulloso, no te puedes sentir contento, no te puedes sentir pleno, si no traes un peso en la bolsa, si no sabes qué les va a dar de desayunar o comer mañana tus hijos”, finalizó.

