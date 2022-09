La presentación de Joan Manuel Serrat no es la única inversión que hará la Federación al FIC

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras darse a conocer que la Secretaría de Cultura federal pagará 15.7 millones de pesos para la presentación de Joan Manuel Serrat, en el Festival Internacional Cervantino (FIC). La directora general del evento, Mariana Ordoñez, afirmó que es una inversión inédita de la Federación. Esto, al señalar que la Fiesta del Espíritu tendrá una proyección mucho más importante a nivel nacional e internacional.

Afirmó que no solo la inversión para la presentación del cantautor es un acto decidido desde la Federación, sino que también los recursos destinados para la celebración del 50 aniversario del FIC, los cuales ascienden a 148 millones 116 mil pesos.

Reactivar economía

Con lo anterior, la Federación, a través de la Secretaria de cultura, busca generar un impacto cultural y reactivar la económica del sector cultural y turístico, que fueron afectados por la pandemia.

“El costo de Joan Manual Serrat no incluye nada más las presentaciones, incluye producción, vuelos internacionales, la oportunidad que tenemos de presentar a un artista tan icónico del festival que se ha presentado en otras dos ocasiones (…). Me parece, es importante porque ha marcado un poco la línea del estilo del festival, de la curaduría artística que se ha venido haciendo a lo largo de estos años y eso requiere de varios aspectos y de varios rubros y no solo las presentaciones”.

Mariana Aymerich sostuvo que la presentación en la Alhóndiga de Granaditas tendrá un impacto fundamental.

“Nos importa mucho que el público sepa que ese esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno Federal por presentar a artistas de este nivel, impacta directamente a ellos. Es una inversión inédita, no solo este concierto, sino todo el festival tiene un presupuesto que va acorde con un 50 aniversario (…)”.

Altas expectativas

La directora general del Festival Internacional Cervantino señaló que además de la proyección internacional, durante los 19 días que durará la 50.ª edición de la Fiesta del Espíritu, tienen una expectativa de más de 500 mil visitantes y ello generará una derrama económica relevante.

“La generación de empleos que implica un festival como este es muy importante. La construcción de escenografías, no solo están los artistas, sino también los técnicos, tramoyistas, carpinteros, anfitriones, operadores. Es un despliegue muy importante para esta reactivación en estas épocas tan difíciles por las que ha pasado el sector, Guanajuato y a nivel global. Eso es lo que se tiene que destacar”.

Dijo que la expectativa también es del público, de los artistas y de las autoridades involucradas en el FIC.

“Estamos muy emocionados (…) yo ya los siento en las calles de Guanajuato, en el ambiente, en las ganas que ya tenemos todos de que empiece y de que podamos disfrutar de este festival (…)”.

Aún hay boletos

Mariana Aymerich recordó que los boletos para los espectáculos y conciertos de Joan Manuel Serrat, Lila Downs, Café Tacvba, por mencionar algunos, ya están agotados. Sin embargo, mencionó que aún hay 100 espectáculos más que siguen a la venta en el Auditorio de Estado Teatro Juárez, Teatro Principal, San Gabriel de Barrera y Teatro Cervantes.

Afirmó que la venta de boletos está por encima del 60% de la taquilla, lo cual también es inédito. Esto habla del compromiso de las personas, pues es un festival con muchas actividades para toda la familia y de la oferta que es muy amplia.

