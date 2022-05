En este tres de mayo, los albañiles de Guanajuato celebran el Día de la Santa Cruz con gran orgullo por su legado

Staff Correo

**Con información de Enrique Pérez, Fernando Velázquez, Jazmín Castro, Yadira Cárdenas

Estado.- La labor de construir no es una tarea fácil. Por ello, las personas que tienen por labor el oficio de albañilería son reconocidos no sólo por su esfuerzo físico, sino por ese espíritu que los impulsa cada día a seguir adelante.

En este tres de mayo, los albañiles de Guanajuato celebran el Día de la Santa Cruz con gran orgullo por su legado. Sin embargo, también alzan la voz por que su oficio se reconozca por el gran trabajo que conlleva, ya que algunos consideran que su salario debería aumentar.

Por otro lado, reconocen que las dificultades que vive la sociedad ante la difícil economía también ha llegado a afectarle a ellos.

“Se está mal pagado”, lamentan

Algunos albañiles de Guanajuato consideran que el trabajo se está mal pagado. Señalan que tienen que trabajar jornadas de 10 horas de lunes a viernes, incluyendo los días sábados hasta medio día, por lo que es complicado el poder darse algunos gustos.

J. Carmen Soto Zúñiga mencionó a Correo ganar semanalmente entre 800 a un mil pesos por desempeñarse como albañil. Por lo que no le llega alcanzar para comprar carnitas y refrescos.

Resaltó, que en el oficio de albañilería algunos ‘patrones’ pagan bien, pero otros mal. Sin embargo, normalmente la paga es buena, y más para los albañiles que levantan casas desde abajo.

”Tengo un primo que trabaja de también de albañil y el gana sus 3 mil o 4 mil pesos por semana. Yo normalmente hago trabajos normales y me sacaba mis mil pesos máximo”, resaltó.

Solo alcanza para lo básico

Foto: Enrique Pérez

Considera que el trabajo de albañilería se encuentra mal pagado, pues se gana poco por metro cuadro realizado. Sin embargo, normalmente se encuentra trabajo constante.

Por otra parte, José Iván González indicó que llegar a percibir alrededor de un mil 500 pesos por semana. Sin embargo, resaltó que dentro del oficio, hay albañiles que ganan más que otros, pues los encargados de obra llegan a ganar de 4 a 5 mil pesos por semana.

Continuando con los primeros albañiles, quienes llegan a ganar hasta 3 mil 500 por semana, y finalmente los ayudantes de albañilería, los cuales ganan de un mil 500 a 2 mil pesos también semanalmente.

Agregó que lo que se percibe depende directamente del trabajo que cada albañil desempeñe, por lo que en su caso, al ganar un mil 500 pesos, solo le alcanza para lo básico, comida y vestimenta.

Además, subrayó que para este tipo de oficio es ‘fácil’ encontrar trabajo, pues adonde vaya el albañil siempre abra algo que hacer, sin embargo, por lo complicado del trabajo ‘muchos prefieren irse a las fábricas a laborar.

Para finalizar, ambos coincidieron que la jornada de trabajo es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a viernes, incluyendo los días sábados hasta medio día, con una hora de comida normalmente a las 12 del mediodía, teniendo que trabajar bajos las inclemencias del sol cuando la obra es a cielo abierto.

Denuncian aumento en costos de materiales

Foto: Especial

Los importantes aumentos que han tenido los materiales para la construcción de vivienda a impactado fuertemente al sector, e incluso ha derivado ya en un incremento en su costo final.

Así lo reconoció el presidente de la Canadevi en Guanajuato, Víctor Manuel Franco Vargas, quien indicó que en lo que va del año, el cemento ha subido 20 por ciento, lo que a su vez ha provocado una alza también en otros insumos como el concreto premezclado.

Esto se suma al aumento del 70 por ciento en el costo del acero, material que constituye aproximadamente el 16 por ciento de una casa.

Lo anterior ha provocado que el precio final de las viviendas en Guanajuato subiera 5 por ciento, en promedio, pero el impacto principal es en las utilidades de los empresarios desarrolladores.

“Se ha visto muy afectado, lo que pasa es que no podemos subir los precios que traemos porque el mercado no lo permite, los créditos no se han aumentado como la inflación o el aumento de los materiales, entonces tenemos que ajustarnos al mercado hasta donde aguantemos”, dijo.

Víctor Franco indicó que luce complicado el panorama para el desarrollo de vivienda por este tema, pero también por la incertidumbre financiera que hay producto no solo de la pandemia de covid, sino también por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, aunque confió en que en el segundo semestre del año haya una mejor perspectiva.

Reconocen su legado

Es el día de la Santa Cruz y los trabajadores de la construcción están de fiesta, una labor que no cualquiera realiza y que por generaciones ha sostenido a cientos de familias gracias a los albañiles de Guanajuato.

Con una pala, un bote y muchas ganas de trabajar Jorge y don Carlos Gutiérrez comenzaron su formación hace más de 30 años. Fueron sus padres y abuelos quienes les dejaron un legado como maestro albañil.

Foto: Jazmín Castro

“Yo lo veo como una profesión, es algo que hacemos toda la familia y vamos a dar gracias porque estemos con trabajo y aquí (…) no es fácil todos los días en sol, cargando o haciendo algo que siempre es pesado y tiene su dificultad también hay que echarle coco (sic) no crea que es un trabajo fácil”, contó Don Carlos.

Y mientras arregla una barda dice que no es momento de quejarse, pues a raíz de la pandemia por la COVID-19 fue bajando el trabajo.

“Cuando la gente empezó a quedarse en su casa nos pedía trabajos hasta de los detalles, pero esto de la Covid se puso fuerte y pues ya no podíamos entrar ni a las casas”, lo que disminuyó significativamente sus ingresos.

Foto: Jazmín Castro

“Ya no es como antes”, lamentan

Actualmente, cuentan con trabajo, pero la demanda ya nada es como antes.

“Por ejemplo ahorita los materiales están bien caros y quieren mano de obra barata en las casas, sobre todo, es complicado porque tampoco le sale a uno”, dijo Jorge.

Ambos están trabajando en una obra en construcción para una empresa, y también los fines de semana en una vivienda para ajustar los gastos del hogar. Un sueldo promedio en una obra está en los 2 mil 500 pesos por semana, aunque depende del cargo que ocupen.

Puede ser como ayudante, maestro albañil, peón, maquinista, encargado, velador: “todos tenemos un rol aquí y los sueldos pueden variar, por eso hay que hace otras cosas para ajustar”.

Foto: Jazmín Castro

Finalmente, con una sonrisa don Carlos explicó que siempre se ocupará un albañil en la vida, por lo que echándole ganas siempre hay un ingreso seguro.

José Sierra se dice orgulloso de ser albañil

“Estoy muy orgulloso de ser albañil”, señala José Sierra, quién tiene más de 22 años dedicados a esta labor con altas y bajas, al señalar que en ocasiones el trabajo no es reconocido y se llega a regatear, sin embargo el conocimiento que tiene del oficio le da para defender un pago justo.

Originario de Valle de Santiago, José trabaja actualmente haciendo trabajos de albañilería en una vivienda de Salamanca, donde lo contrataron gracias a otro trabajo que realizó en este municipio y que gustó por la calidad y el compromiso. Así es como se traslada a diario junto con su hijo.

Foto: Yadira Cárdenas

“Hay que buscarle donde hay trabajo, si llegamos a un acuerdo lo hacemos, aunque hemos tenido que bajarnos de precio los últimos años bastante, como un 30%, se ha devaluado mucho nuestro trabajo, apenas nos da para sacar los gastos de la familia, lo que sale no es suficiente”.

Su padre le dejó el legado

El oficio lo aprendió hace 22 años de su padre, oficio del cual se siente orgulloso y que ha ido perfeccionando con el paso de los años, de su padre también aprendió que a pesar de no tener estudios sabe lo suficiente para defender un pago digno, y de preferencia sin intermediarios,

Parta este 3 de Mayo, ‘Día de la Santa Cruz’ y día de los trabajadores de la construcción, José colocará la tradicional cruz en la obra que realiza para que concluya con bien. También recuerda los festejos de antaño en esta fecha.

“También eso cambió, antes las misas se hacían en las obras, se bendecía la cruz, se colocaba y después una comidita, ahora muchos no hacen misa, solo la comida”.

El trabajador vallense, espera continuar con fuerzas y salud para seguir haciendo lo que más le gusta, que su trabajo sea valorado y reconocido, para llevar el sustento a su familia.

