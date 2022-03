Al no resolver el congestionamiento aéreo, esta situación podría ser utilizada por otros aeropuertos, para atraer a más usuarios

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El presidente de la Coparmex Zona Metropolitana de León, Héctor Rodríguez Velázquez, advirtió que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles no resolverá el problema de congestionamiento aéreo del país, aunque podría representar una oportunidad de crecimiento para el aeropuerto de Guanajuato.

Indicó que, más allá del acto inaugural que pareció romería, lo importante es que se abrió un aeropuerto que está inconcluso, carece de certificaciones internacionales, se edificó con opacidad y no cumple con el objetivo por el cual se ideó originalmente construir uno nuevo: reducir la congestionamiento aéreto que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ve área de oportunidad

Por ello, reconoció que en su momento, a todos los sectores de la sociedad les faltó unión y valor para defender el aeropuerto de Texcoco.

“Nos faltó valor y unión para defender el Aeropuerto de Texcoco porque pareciera que no hay visión de país. Están desconectados de toda realidad y están enfocados en su agenda. Lo que vimos el lunes parecía Romería, pero olvidémonos de eso, el verdadero tema del aeropuerto es que está inconcluso y no resuelve la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, dijo.

No obstante, Héctor Rodríguez apuntó que esta situación podría ser utilizada por otros aeropuertos como el de Guanajuato, para atraer a más usuarios y nuevas conexiones.

“Sin duda hay un área de oportunidad para los aeropuertos alrededor de Ciudad de México y empezar a abrir nuevas rutas. Es momento también de que nuestro aeropuerto se prepare porque si llega la oportunidad y no tienes la capacidad de atender más vuelos, ni una ni otra”, declaró en entrevista.

Aeropuerto Internacional del Bajío seguirá creciendo, afirma Sinhue

Aunque el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está relativamente cerca de Guanajuato, el estado está bien conectado.

Incluso el Aeropuerto Internacional del Bajío seguirá creciendo ante la demanda que tienen los guanajuatenses para viajar al extranjero.

El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo acudió como invitado a la inauguración del AIFA, donde viajó en un vuelo comercial al aeropuerto Benito Juárez.

“Sí les falta cosas por terminar, pero sí debo decir que es un aeropuerto que va a ser muy funcional. No es de los más bonitos del mundo, no es el más moderno del mundo. Yo conozco aeropuertos como el de Singapur, el de Shangai, les puedo decir todos los que conozco, pero no es de los mejores del mundo”, comentó.

Compartió que el aeropuerto de Guanajuato ha ido creciendo en los últimos años, con la remodelación de la zona VIP y de la zona de abajo, pero vienen más ampliaciones en la parte frontal del estacionamiento.