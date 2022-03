Organizaciones civiles y figuras públicas de oposición convocaron a una marcha en contra de la consulta de Revocación de Mandato

Redacción

México.- Organizaciones civiles y ciudadanos a través de redes sociales, convocan a una marcha contra de la consulta de Revocación de Mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues la califican como “una farsa para no cumplir con las obligaciones gubernamentales”.

Chalecos México A.C encabeza la convocatoria por medio de una imagen que tiene la leyenda “¡Terminas y te vas! “, además entre las organizaciones civiles que participan se encuentran: Sociedad Civil México, Ciudadanos con Causa México, UNE México, Gárgola Agency, Soy México, Todos con México, Campamento México, Futuro 21, Cerrando Filas, Uniendo Caminos, Resistencia x México, Candidatos Libertarios Ciudadanos, SUMA Sociedad Civil Unida, Frente Unido en Redes Anticomunistas (FUERA) y Luis Berman.

Foto: especial

“Exigimos salud, seguridad, empleo, educación y respeto a la Constitución…Esta marcha y todos los grupos organizadores NO APOYAMOS LA REVOCACIÓN DE MANDATO y nos deslindamos de quienes buscan engañarte”, se lee en la imagen.

En el cartel se detalla que la marcha se realizará un fin de semana antes de la consulta de revocación, es decir, el domingo 3 de abril, pues el ejercicio democrático se llevará a cabo el 10 de abril.

Hasta el momento al menos 12 ciudades: Aguascalientes, Cancún, Ciudad de México, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí y Veracruz, han confirmado su participación en la manifestación convocada para las 11 de la mañana.

Según el coordinador de Futuro 21, tan sólo en la capital del país se espera alrededor de 50 a 100 mil asistentes a la manifestación.

‼️🇲🇽 MARCHA NACIONAL 3 abril 2022.#ALasCalles3Abril#TerminasyTeVas

🔴🇲🇽 CIUDADES PARTICIPANTES 👇

1 ✅ AGUASCALIENTES 11am en la Exedra (Madero esq. 28 de agosto)

2 ✅ CANCÚN 11am en la Glorieta del Ceviche

3 ✅ CDMX 11am en el Ángel de la Independencia. pic.twitter.com/7knXB33n5H — #ChalecosMxAC (@ChalecosMxAC) February 25, 2022

Estas organizaciones forman parte de la oposición del actual gobierno de México; los promotores de la marcha son las mismas organizaciones y personajes que se han sumado a la organización Sí por México, liderada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, que apoyan a la coalición electoral Va por México integrada por el PRI-PAN-PRD.

Son en su mayoría políticos priistas, panistas y perredistas, o excluidos de esos partidos, que se han cohesionado contra López Obrador desde hace años. Suelen integrar uno o varias organizaciones o membretes, muchos de éstos sin ninguna presencia.

Foto: especial

Cabe mencionar que Chalecos México, es una organización desconocida por Chalecos Amarillos de Francia, al frente de la actriz Alejandra Morán, quien ha convocado movilizaciones, para pedir la renuncia de López Obrador por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

“Eso que dicen de ‘no participando participamos’, no es correcto. Si no se participa, no se participa, y por lo tanto no se está protestando. La gente quiere participar, hay que ver las encuestas. Es decir, ¿quienes están llamando a no participar? Las cúpulas. La gente quiere ir. Yo voy a ir a participar, respeto la opinión de los demás, espero que ellos respeten la mía, y creo que es un grave error no participar. Si queremos debilitar a López Obrador, se le debilita participando, no absteniéndose”, insistió el coordinador de Futuro 21.

