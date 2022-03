Los materiales de búsqueda consisten en vehículos, palas, ganchos, varillas para continuar con las tareas de localización

Irapuato.- En abril próximo podría concretarse los 18 millones de pesos que la administración estatal solicitó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para dotar de material de búsqueda como vehículos, palas, ganchos, varillas y demás herramientas para continuar con las tareas de localización de personas desaparecidas.

“Presentamos un proyecto para equipamiento que es para lo que está perfilado ahorita en la convocatoria de la Comisión Nacional. Estamos aspirando a poder bajar 18 millones de pesos y prácticamente el proyecto tiene que ver con equipamiento, con herramientas, vehículos para dotar a la comisión de búsqueda”, informó la secretaria de gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Estimó que el próximo mes estos recursos podrían ser aprobados por la comisión nacional de búsqueda de personas de desaparecidos.

De ser así, el equipamiento y herramientas serán de gran utilidad en las labores que realizan los integrantes de colectivos.

Cambios en la administración no afectarán, aseguran

Hace unos días hubo relevo en la fiscalía especializada en la investigación de delitos de des aparición forzada y desaparición cometida por particulares.

Lucía Acosta Gómez suplió a Yolanda Ramírez Domínguez.

Para García Muñoz Ledo, este cambio no afectara en nada el trabajo y las investigaciones que se llevan a cabo, porque Acosta Gómez tiene experiencia en el tema.

“La Licenciada Lucía participó en su momento cuando fui legisladora en las mesas de trabajo representando la Fiscalía en el tema de desaparición y víctimas. Conoce desde el origen la ley. Ella ha estado de alguna manera participando. No es alguien nuevo y yo hago votos porque no empecemos de cero. Estoy segura que con la experiencia que ella tiene y la cercanía que pueda empezar a cosechar con las familias pues no nos detengamos. Al contrario, sigamos avanzando”.

Al hablar sobre las fosas que se han descubierto en todo el territorio estatal, la secretaria de gobierno comentó que es el resultado del trabajo que han realizado los miembros de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Sostuvo que los seguirán acompañando en las labores de búsqueda.