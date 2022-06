En virtud de que no siempre se tiene la misma disponibilidad de agua en Guanajuato, es necesario tomar medidas

Guanajuato.- Pese a que no ha llovido y se atraviesa por un periodo anormalmente seco, Guanajuato no se está quedando sin agua. Así lo afirmó el titular de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García León.

El funcionario estatal señaló que, aunque a esta fecha tendría que haber llovido más de 80 milímetros, hasta este momento solo se han registrado poco más de 10 milímetros. No obstante, afirmó que esto no significa que no se tenga agua en Guanajuato, tanto en las presas como en el acuífero.

“Estamos en un tiempo seco. El tiempo nos invita a que seamos más conscientes, a que no siempre tenemos la misma disponibilidad de agua. Pero es muy diferente que nos estemos quedando sin agua”.

Correo dio a conocer que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Guanajuato es una de las entidades más afectadas por la escasez de lluvia, por lo que prácticamente todas las regiones reportan algún grado de sequía.

Medirán disponibilidad en pozos

Francisco García León sostuvo que, en virtud de que no siempre se tiene la misma disponibilidad de agua en Guanajuato, es necesario tomar medidas, una de esas es el uso eficiente.

Por ello, adelantó que se proyecta la medición de los diferentes acuíferos en las diversas zonas y con base a ello tomar previsiones para utilizar menor cantidad de agua en una época en donde no se tiene la certeza de que habrá buenas lluvias.

El proyecto iniciará en noviembre próximo y la medición será en tiempo real en los diferentes pozos para conocer el volumen de agua y con ello tomar decisiones de como se puede disponer del vital líquido de mejor forma, con base al ciclo hidrológico previo.