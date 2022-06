La sequía en el campo de Guanajuato deja sufriendo prácticamente a todos los rincones de la entidad, es uno de los estados más afectados

León.- El territorio de Guanajuato es uno de los más afectados por la sequía a nivel nacional, y prácticamente todos los rincones de la entidad han sufrido este año por la falta de lluvias y otras condiciones ambientales y meteorológicas.

Como Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, son los que han registrado una ‘afectación’ total debido a la situación climatológica. Esto según el último reporte del porcentaje de área con sequía que publicó la Comisión Nacional del Agua, con corte al 31 de mayo.

El mayor porcentaje de afectación que se registra en Guanajuato (39.1) es bajo el parámetro de “sequía moderada”, según como lo contempla la propia CONAGUA en lo denominado como ‘intensidad de sequía’. Otro 37.4 por ciento del territorio estatal sufre de estar “anormalmente seco”, y un 23.5 del espacio una “sequía severa”.

En total, 30 de los 46 municipios de Guanajuato (el 65.2 por ciento) enfrentan los estragos de la sequía.

Cabe señalar que este fenómeno ha agravado en los últimos años en el estado, puesto que la última vez que la entidad registró una situación más favorable ocurrió en 2016, en este mismo periodo del año. En ese momento no se registró sequía en prácticamente ningún punto del estado.

A partir de 2017, sin embargo, la escasez de lluvias y las altas temperaturas se agudizaron, hasta hilar años consecutivos con una dura sequía.

Esta problemática, particularmente, se presenta por la falta de lluvias en las áreas geográficas, pero también depende de la demanda natural y el medio ambiente; así como de situaciones antropogénicas como el calentamiento global que se ve agravado por situaciones como la deforestación, desertificación, entre otras alteraciones.

Riego: la gran diferencia para los campos de cultivo

En la periferia de la ciudad donde se encuentran los campos de cultivo se ven dos escenarios. El primero de ellos muestra que existe inversión económica para el sistema de riego y ya se recoge la cosecha; por su parte, en el segundo, la tierra está seca y árida porque esperan el temporal y las lluvias no llegan.

Santa Ana del Conde y Los Ramírez muestran estas contrapartes. En el primer sitio los trabajadores colocan las mangueras por casi un kilómetro y preparan la tierra para sembrar cilantro. Mientras tanto, trabajadores retiran el maíz y las milpas lucen verdes y rebosantes, varas altas con el maíz listo para ser arrancado.

Aquí los trabajadores reconocen que las lluvias no han sido para nada las esperadas. Si no fuera por el sistema que han estado implementando estarían parados y eso implica la falta de empleo, que no haya dinero y por ende escasez de todo.

Sin embargo, con antelación trabajaron en tres campos y ya están esperando que en uno de ellos las lluvias hagan lo suyo para aprovechar si llega el agua. Si no se puede cuentan con los recursos para meter el agua por goteo o sistema de riego y no hay pérdidas.

“Trabajamos en los campos desde antes y ya nosotros nada más estamos recogiendo la cosecha, pero también esperamos el agua, porque también captamos el agua, aquí en el campo todo sirve y no podemos dejar que todo se seque (…) otros si la están padeciendo, nosotros trabajamos para una empresa que si le mete dinero a esto”, comentó Jaime.

Los que no se salvan de la sequía en el campo de Guanajuato

En el segundo escenario, los campos lucen secos, áridos, aún se espera el temporal, ahí la tierra está preparada dicen los lugareños, ya solo faltan las lluvias para comenzar.

“Aquí no hay nadie ahorita, todos están en otros campos y esperan que llegue el temporal para darle prisa al maíz y chile. Pero todo es hasta que llegue el agua”, comentó Martín. Agregó que el agua ha llegado como cinco veces, pero unos 5 minutos y se va. “Se requiere unos 20 minutos diarios al menos para que se empiece con el temporal”, concluyó.

Aunque aclaró que no se marca una fecha para la siembra o cosecha porque todo depende del temporal, “es el agua la que marca cuando se inicia y toda la gente tiene sus tiempos”, pero por el momento no se puede, porque no hay lluvia.

Mientras tanto, dijo que en zonas como los Ramírez son contados los que cuentan con sistema de riego, Varios de ellos no tienen acceso porque no hay apoyos económicos gubernamentales para aplicar una inversión de ese tipo.

Deforestación por siembra de agave ¿causaría falta de lluvias?

La deforestación que se da a causa de la siembra de agave en el municipio de San Francisco del Rincón, puede traer consecuencias como falta de lluvias.

Lo anterior afecta la cosecha de otro tipo de siembras, como el de maíz, sorgo, y garbanza, que se trabajan en este municipio, sostuvo el comisariado, Armando Villafaña.

Señaló que desde el año pasado se ha visto que campesinos han entrado a partes altas del municipio para la siembra, pero también se ve la deforestación.

“Si se está viendo que están sembrando mucho agave y están acabando con los cerros, con la vegetación. Más se ha visto este año y desde el año pasado para acá en terrenos que estaban abandonados (…) Es en el cerro donde pega la planta del agave. En algunos casos (deforestan), en otros, son terrenos que ya habían sido labrados antes, que ya eran terrenos abiertos. En otros están tumbando para plantar el agave”, dijo.

Recientemente, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que existe una problemática de deforestación por parte de agricultores para realizar la siembra de agave.

El mandatario ha señalado que se trata de un problema grave, por lo que advirtió que quienes deforesten zonas no podrán vender a tequileras.

Armando Villafaña señaló que si hay afectaciones al medio ambiente, pues puede implicar que no llueva.

“Se están quedando sin árboles, y sin lluvia, ahorita las inversiones del maíz son caras. Los fertilizantes subieron al doble. El agave es caro el primer año, porque la planta está cara, pero del segundo año para adelante es darle mantenimiento (…) Si no hay vegetación llueve menos, y al final de cuentas nos afecta a los productores de maíz, que de por sí hay menos, porque muchos se cambiaron al cultivo de agave”, concluyó.

Especialista advierte graves daños al medio ambiente

Es necesario que se ponga una especial atención al cambio de cultivos que se realiza en la parte sur del municipio de San Francisco del Rincón, donde muchas personas han optado por la siembra de agave.

Así lo advirtió el especialista en temas ambientales, Omar Rodríguez, quien consideró que dicha actividad puede traer impactos como el cambio de la vocación natural del suelo.

Además, agregó que la siembra de agave implica sustituir plantas nativas de municipio como lo son el huizache o el mezquite.

“Hablando de San Francisco del Rincón, en la parte suroriente sur poniente es donde se ha visto más, que están avanzando estos cultivos de agave, y pues sí. Entendemos que a lo mejor por la cercanía con un estado tequilero, como es Jalisco, están llevando a cabo estos cambios de siembras que la mayoría de las personas en las comunidades están optando. Pero creo que deberíamos de poner énfasis y atención en los efectos que pudiera ocasionar”, expresó.

El especialista, quien fue anteriormente director de Ecología y Medio Ambiente, manifestó que lo anterior pudiera traer algunas consecuencias como las erosiones en los suelos por el retiro de cubiertas vegetales, sobre todo en la zona sur.

Finalmente, manifestó que dichas consecuencias podrían darse toda vez que las especies nativas tienen una función biológica en los suelos.

“Sustituir plantas nativas por estas plantas agaveras, que, a fin de cuentas, los beneficios al medio ambiente son pocos. Es prácticamente para la generación de una bebida alcohólica, como es el tequila. Principalmente, por erosiones en los suelos. Especies como el huizache, el mezquite, tienen una función biológica en nuestros suelos, y cuando se retiran, pudiera generar una erosión”, comentó.

