Los agricultores de Guanajuato han sido afectados por el aumento en los insumos para la siembra, además de una nueva la plaga

Nayeli García/ Yadira Cárdenas

Estado.- Además de los altos precios en los insumos, los agricultores de Guanajuato, han visto afectadas sus ganancias por una nueva plaga que amenaza sus cosechas.

Los freseros de Irapuato alertaron de una nueva plaga que ha acabado hasta con la mitad de la producción de fresa, por lo que solicitaron al Gobierno del Estado y a los institutos de sanidad investigarla y detenerla.

El presidente de la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de la Fresa, Jaime Arredondo compartió que hace pocos meses llegó una nueva plaga de la pestalotia que se suma a la asiática, drosophilia suzuki, que ya atacó en los estados de Michoacán, Baja California y el Estado de México y secó varios cultivos.

“Esta plaga secó huertas en un 20, 30 y hasta 50 por ciento. Nosotros nos hemos mantenido produciendo fresa y exportando y más que nada la gente le sigue”, comentó.

Sin embargo, reconoció que esta plaga se parece al Covid-19, porque no saben cómo atacarlo, hay poca información al respecto; prueban de una forma y le prueban con otro producto, y han podido contener la afectación, sin embargo, es preocupante, porque no saben si vino en la planta que se produce en Baja California o de otro estado.

“No sabemos si viene de la planta de Estados Unidos o se está contaminando aquí, queremos que nos apoyen a investigar más, se tiene el ICA (Universidad de Guanajuato) y aquí está el Cinvestav, todo que nos apoyen más para contrarrestar esta enfermedad, ya que Michoacán, Baja California no han podido y ha descendido la producción de fresa y en Irapuato se presentó a un grado grave”, comentó.

Jaime Arredondo, indicó que hay fresicultores que han perdido hasta 5 hectáreas de producción por la contaminación de esta plaga, que aún no controla, y de ahí que exista escasez a nivel mundial de la frutilla.

Cabe mencionar que los agricultores exporta a más de 68 países sus productos de fresa, desde la frutilla fresca hasta la procesada en sus diferentes presentaciones.

Por alto costo de insumos agricultores abandonan el campo

A consecuencia de los altos costos de insumos para la siembra de granos, agricultores salmantinos dejaron de sembrar, la mayoría han optado por frutas y legumbres que son más redituables.

El Presidente del Módulo de Riego Salamanca, Jorge González Ortega, señaló que de las 7 mil hectáreas de terreno de siembra en Salamanca, solamente 4 mil están siendo trabajadas.

De acuerdo al representante de los productores de Salamanca, el panorama en el campo no ha mejorado, y algunos agremiados han dejado de sembrar al no tener los recursos para invertir, a sabiendas que los precios de los granos como maíz, sorgo y trigo, no son los justos y no tendrían ganancias. Lo que también afecta a todos los agricultores de Guanajuato.

“Hay algunos que se arriesgaron y tienen su siembra de cebada, pero ahorita ya no rinde más de cuatro toneladas y se lleva más de 400 mil pesos de gasto, entonces le salen como a 6 mil o 7 mil pesos la tonelada, y ahí no sale la inversión, antes nos sentaron con autoridades para que sembráramos la cebada, pero no se llegó a un acuerdo por los precios, y así pues no se puede”.

Otro tanto de agricultores optaron por las huertas y la siembra de frutas, legumbres y berries, que pueden dejarles ganancias, aunque como en esta actividad, también hay temporadas buenas y otras no tanto, “lo que sembramos son fresa de invernadero para exportación, chile morrón, brócoli, lechuga, aguacate, todo lo que sea verde, ahorita van creciendo 30 hectáreas de aguacate”.

El Presidente del Módulo de Riego Salamanca, mencionó que esperan que la situación tenga una mejora y con ello tendrán más opciones de siembra, pero más allá que todos los agricultores de Guanajuato, tengan la oportunidad de seguir sembrando su tierra que es de lo que han vivido toda la vida.

