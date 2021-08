La obra está justificada: ROG

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez defendió que la construcción de la Torre Médica de Especialidades beneficiará a miles de ciudadanos, por lo que es una obra que tiene toda la justificación social.

“Para algunos es polémico, para mí la verdad, la vida de tantas miles de personas, bien se merece hacer el esfuerzo. Me parece que es un predio muy pequeño el que se está utilizando realmente del Irekua, pero además es un predio que es el que menos se ocupa, que no tiene juegos ni tiene áreas de convivencia. A mí me parece que vale la pena quitar una parte de ese terreno para un beneficio tan grande”, puntualizó.

Ricardo Ortiz dijo que ya aprendió la lección y por eso desde hace más de dos meses se tiene a un arborista calificado trabajando en la zona para hacer la preparación de los árboles para su trasplante y la poda de algunos otros.

Compartió que todos los árboles que están ubicados hacia el lado de la avenida Guerrero no serán tocados, y la mayoría son árboles pequeños, que la propia administración plantó y son fácilmente trasplantables.