Ivonne Ortiz

León.- A sus 18 años, David Zúñiga murió sepultado en la obra de drenaje que realizaba junto a otros trabajadores en la comunidad Duarte. Una colonia que está de luto no solo por su partida, sino por la de Arturo, de 30 años, su amigo y compañero de trabajo. Ambos son víctimas del accidente en la comunidad Duarte y parten con sueños inconclusos.

David tenía la intención de tener una mejor calidad de vida, tenía pocos meses trabajando para la empresa RETZA S.A. de C.V. contratada por Sapal. Entre sus planes estaba ganar más dinero para comprarse una motocicleta, contó su primo Daniel a Correo.

Foto: Ivonne Ortiz

Su familia constantemente se comunicaba con el fallecido por redes sociales, platicaban los planes que tenían, como cualquier otro joven. Este miércoles viajó desde Estados Unidos a León, cuando se enteró de la lamentable noticia.

“Él era una buena persona, trabajador, estaba morro, tenía 18 años. No se metía con nadie, le echaba ganas a todo. Dicen que ese era su sueño, comprar una moto. Me vine para acá cuando me enteré de lo que pasó. Como primos nos mensajeábamos de cómo estábamos, que ocupaba yo o él. Es familiar y fue algo que pasó de repente, tenía mucha vida por delante”.

Con cuetes, despiden a David

David es vecino de Duarte, ir a trabajar le costaba caminar unos cuantos metros. Este jueves velaron su cuerpo al sonido de cohetes y con la presencia de unas 50 personas.

Tiene dos hermanos más que le lloraban sin explicarse como de un momento a otro ya no está con ellos.

Junto a su ataúd dos coronas grandes de flores blancas lo recuerdan. Al mismo tiempo que le rezaban, un familiar lanzaba cohetes en honor a su recuerdo, retumbaban por todo Duarte.

Foto: Ivonne Ortiz

Unas cuadras más adelante velaban a Arturo Muñoz Ornelas, de 30 años Ambos fueron víctimas del accidente en la comunidad Duarte. El trabajador lució su traje de novio al morir, partió tres meses antes de casarse. Hoy deja un vacío familiar en su esposa y su hija de 7 años.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será quien lleve la investigación del caso. Con este incidente, Sapal suma tres casos trágicos y mediáticos, del 2020 al 2022. En enero pasado, en la colonia El Coecillo, un colaborador también murió sepultado en una obra de drenaje y dos más quedaron heridos. Además de la muerte de cinco trabajadores en la planta de la paramunicipal, tras la intoxicación por el derrame de químicos, en noviembre del 2020.

Foto: Ivonne Ortiz

La obra de drenaje público que realizaban en Duarte quedó en pausa tras la tragedia. La zanja de aproximadamente seis metros de profundidad es el triste recuerdo del accidente. Mientras, los vecinos despiden a dos “muchachos muy trabajadores y agradables”.

