Arturo Muñoz es una de las dos víctimas del accidente en Duarte; hoy su familia lo despide y no pueden creer que se haya ido

Ivonne Ortiz

León.- Arturo Muñoz Ornelas, de 30 años, lució su traje de novio al morir; partió tres meses antes de casarse. Hoy deja un vacío familiar en su esposa y su hija de 7 años. Él es una de las dos víctimas del accidente Duarte, cuando trabajadores realizaban una obra de drenaje en la zona.

“Lo único que puedo decir es que ya no voy a ver a mi hijo”, dijo su padre con un nudo en la garganta.

El cuerpo de Arturo llegó a la comunidad de Duarte la tarde de este jueves. Decenas de familiares y amigos lo despidieron con lágrimas y los buenos recuerdos que hoy deja. Era un hombre trabajador, dicen los vecinos.

Su hermano Juan Pablo dice que su familia está en shock “no pueden creer que falleció”, comenta a Correo.

“Mi hermano siempre fue muy solidario con mi familia. Trabajaba mucho. Su partida es algo que me duele muchísimo, un vacío que no voy a poder llenar. Él ya tenía todos los preparativos para la boda, la misa”.

El padre de Arturo es el delegado de Duarte. Su familia se dedica a la distribución de agua en la comunidad. El joven ayudaba con las labores, pero también trabajaba para la empresa Retza S.A. de C.V. contratada por Sapal.

“Él trabajaba para nosotros y también para una empresa contratada por Sapal. Yo estaba en la escuela cuando empecé a recibir llamadas y me entero que mi hermano había fallecido”.

La tragedia en Duarte

El terrible accidente ocurrió la mañana de este miércoles. Arturo y David, de 18 años su amigo y vecino), bajaron a la zanja de aproximadamente seis metros de profundidad para hacer labores de drenaje. En ese momento una retro excavadora laboraba en el lugar, lo que habría provocado que la tierra se reblandeciera y sepultara a ambos trabajadores.

Ailín, una de las vecinas, contó que cuando la gente se acercó del accidente alertaron a los vecinos y corrieron a avisar a sus familiares. Incluso, asegura que cuando llegó Protección Civil, una de las víctimas aun movía el pie. “Todavía estaban con vida”, cuenta.

Detalló que a los jóvenes les cayó material, como tubos de plástico, después vino la tierra encima.

El hermano de Arturo menciona que al momento del accidente muchas personas prefirieron irse del lugar, entre ellos sus compañeros. Su prima, que es enfermera, intentó revisar a Arturo porque sospechaban que aún tenía signos vitales, pero las autoridades no lo permitieron. Cerraron la escena.

“Tengo entendido que muchas personas se desaparecieron en la obra. No sé si por miedo, muchos se fueron. La gente intentaba hacer algo, pero las autoridades no permitieron por el peligro, cuando mi hermano sale todavía tenía signos vitales, pero a mi prima no le permitieron darle los primeros auxilios”.

Partida de Arturo conmociona a la comunidad

Arturo vivía a unas cuadras de donde ocurrió el accidente. Su muerte conmovió a Duarte. Decenas de personas le rezaron este jueves para despedirlo. Su padre no tenía palabras para rememorarlo, con dolor aceptaba el pésame de toda persona que llegaba.

Juan Pablo, su hermano, dijo: “No siento remordimiento, se lo entrego a Dios y creo que es su voluntad”.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), lamentó en un comunicado breve la muerte de los trabajadores. El director Enrique de Haro Maldonado informó que la obra se licitó por un monto menor a los 4 millones de pesos, era le primer contrato para empresa Retza S.A. de C.V., tras el accidente generará un mal historial para la paramunicipal y para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Municipio de León aseguró que garantizarán el apoyo en gastos funerarios para ambas familias, así como las intervenciones que necesiten. Las investigaciones correrán a cargo del IMSS.

Este accidente se suma al de enero pasado, en la colonia El Coecillo, donde, de la misma forma, un colaborador murió y dos más quedaron heridos por un derrumbe que los sepultó, cuando hacían obras de drenaje. Además de la muerte de cinco trabajadores en la planta de Sapal, tras la intoxicación por el derrame de químicos, en noviembre del 2020.

