El municipio abrirá 4 módulos para orientar a los negocios de venta de alcoholes sobre el canje de licencias y regularizaciones

León.- El municipio anunció la apertura de 4 ventanillas de atención para facilitar el canje de licencias a los propietarios de negocios con venta de bebidas alcohólicas.El cual promueve el Sistema de Atención Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) que acompañarán las direcciones de Desarrollo Urbano junto a Fiscalización y Control.

Los módulos iniciarán sus operaciones a partir del 6 de julio en las delegaciones del Carmen, Coecillo, San Miguel y Cerro Gordo. Su principal objetivo será orientar a quienes no han podido regularizar sus permisos de venta, sobre los trámites que deberán realizar.

La asesoría para canje de licencias será gratuita

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos dijo que la asesoría será gratuita y que el municipio concederá 2 años para regularizarse; antes de iniciar los procedimientos administrativos de quienes no hayan hecho su trámite a tiempo. Incluso podrían llegar hasta las c lausura s.

“Lo único que tendrá costo son los derechos que ya están plasmados tanto en la ley de ingresos del estado y del municipio; porque son tanto el permiso de la licencia como el tema del uso de suelo. En aquellos casos que no cumplan con la ley, sí no podremos estar avanzando. Lamentablemente muchos de estos permisos se usaban de forma incorrecta y generaban problemas también de seguridad. Por eso era importante poner orden” dijo al respecto.

El 60% no ha podido regularizarse

De las 5 mil 327 licencias de funcionamiento para venta de bebidas alcohólicas registradas en el municipio de León, el SATEG identificó que alrededor del 60% no han logrado regularizarse. Lo anterior, en mayor medida por problemas para acreditar la titularidad del propietario de la licencia. Incluso tienen identificados establecimientos que funcionan hasta con 7 licencias distintas.

“Gran cantidad de propietarios se hicieron de estas licencias hace varios años. El último canje que tuvimos fue en 2008; entonces en este periodo la transmisión de licencias fue constante y nunca se formalizó, encontrar a un propietario anterior ya no es localizable. Hay personas que fallecen y no se genera el juicio testamentario; entonces no se genera un legítimo poseedor de estos derechos. El canje tiene esta finalidad” dijo el subdirector general de ingresos del SATEG, Sergio Daniel Espinosa Soto.

El secretario de ayuntamiento Jorge Jiménez Lona, aclaró que los canjes de licencia se realizarán solo por establecimiento y no por propietario; por lo que en los casos de quienes posean más de dos no podrán validarlos todos.

Además, se tomará en cuenta que los refrendos y otros pagos de derechos se hayan pagado y que se encuentre vigente y en operación.

