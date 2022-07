Activistas buscan que no se apague la voz en contra del maltrato animal, que a un año sin Alpha generen conciencia sobre la denuncia

Linette Camargo

San Miguel de Allende.- Ha pasado un año desde el cruel asesinato de Alpha, el perrito de San Miguel de Allende encontrado con señales de violencia y partido por la mitad en las vías del tren.

Para no olvidar casos, la organización Patitas de Humanidad San Miguel de Allende A.C. realizará un foro. Se trata de una campaña de concientización en contra del maltrato animal.

En una publicación en sus redes oficiales, los activistas convocaron a la reunión este 28 de julio a las 4:30 horas en la esquina del Pollo Feliz, salida a Dolores Hidalgo.

Ese día mascotas y amantes de los animales caminarán hasta el Parque Zeferino Gutiérrez donde realizarán una charla de consciencia y reflexión de lo ocurrido en este año.

Lee también: Animalistas denuncian aumento de perros envenenados en Salamanca

El evento busca solidarizarse con los “papás de Alpha”. También hacer un llamado a que la gente denuncie los casos de maltrato animal antes de que terminen en una tragedia similar.

Lo asesinaron por seguir a unas borregas

Alpha era un perro husky siberiano blanco que invadió la propiedad de su asesino al perseguir unas borregas. La familia humana del can intentó pagar los presuntos daños a cambio de que les devolvieran a su perro, no funcionó, ya no lo volvieron a ver.

En un inicio se creyó que su victimario lo habría dejado atado a las vías del tren para matarlo. Pero la investigación del caso determinó que Alpha murió por ahorcamiento, probablemente con una cadena de metal.

Una vez muerto, para aparentar un accidente, su cuerpo fue abandonado en las vías del tren.

Lee más: Asesino de Alpha espera sentencia tras ser vinculado a proceso

Sin embargo, de acuerdo con el abogado de los ‘papás de Alfa’, el victimario habría repetido en varias ocasiones “lo voy a matar”, “aquí va a pagar”, “tu perro ya no existe ya lo mate”.

No solo eso sino que Miguel Ángel N. habría actuado de manera violenta en al menos 40 casos, de acuerdo a lo dicho en el juicio. Al momento de matar a Alpha ya contaba con antecedentes penales y se le abrieron otras 5 carpetas de investigación por la Fiscalía.

Un caso para no olvidar

Si bien en su momento el caso generó gran indignación, motivando la respuesta de autoridades, reunión de firmas en Change.org y marchas por las calles de San Miguel, a un año de lo sucedido la voz no se ha apagado.

Lee también:

Los activistas buscan la reflexión y que el recuerdo del perro motive a un cambio en un estado donde el maltrato animal es frecuente y pocas veces castigado.

Si bien Alpha tuvo una familia que luchó por él y por obtener justicia, son muchos otros gatos, perros y otros animales cuyo destino cruel es ignorado. Tanto aquellos que alguna vez tuvieron una familia como los que no.

Te puede interesar:

LC