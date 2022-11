La madre de Nadia Rodríguez Saro Martínez dijo que a dos años de su feminicidio, hay justicia, pues su caso quedó en la congeladora de la FGE

Salamanca.- A Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez la asesinaron el 8 de marzo del 2020. Han transcurrido 980 días y desde entonces su mamá, Blanca Marina exige justicia. Pues la Fiscalía General del Estado (FGE) no le dan respuesta de los avances de la investigación. “El o los responsables siguen libres, mientras mi hija sigue sin tener justicia”.

La señora Marina llegó a la entrevista para Correo, acompañada de la inseparable fotografía de su hija. La lleva a todos lados y en su rostro mantiene el dolor de haber perdido de manera inesperada a su hija.

Pese a la ausencia física, Nadia se mantiene cerca

Sus ojos se inundan de lágrimas a cada recuerdo que brota. Así como por la ineficacia de las autoridades encargadas de la justicia. A veces sonríe cuando encuentra un motivo para sentir que su hija se mantiene junto a ella. Mientras sus manos se aferran a un mechón que logró juntar del cabello de su hija.

Confió que mantiene la habitación de su hija intacta. Ha comprado el perfume que se ponía para mantener su esencia presente y cercana. Le lleva flores a su tumba, además de que con la ayuda e profesionales sobrelleva el dolor por esta gran ausencia.

“No hay ningún avance. No hemos tenido la oportunidad de platicar con el fiscal, no recibe nuestras llamadas. El caso está completamente archivado. Hasta ahora no hay justicia para Nadia. Pero aquí estaré exigiendo justicia para ella. Porque se lo merece; sigo de píe exigiendo justicia por la muerte de mi hija Nadia. Mientras tenga vida continuaré hablando, dándole voz a mi hija y a todas las niñas y chicas que faltan”, dijo Blanca.

‘Nadia debió ser la última’

La mamá de Nadia dijo que el día que le arrebataron la vida a su hija, el día que su sangre se derramó, debió ser el límite para que las mujeres ya no sean violentadas, asesinadas, desaparecidas, “que la sangre de mi hija y la de todas las que nos faltan sean ese límite. Espero de todo corazón que así sea”.

“Yo confíe ciegamente en él, en la palabra que nos dio. Nos dijo que de su cuenta corría que este caso se resolviera, puesto que mi hija fue amiga o conocida de su hija. Que iba a hacer lo que tuviera que hacer. Sin embargo, ya no contestó las llamadas y ya no se movió la carpeta de mi hija. Quiero hacerle un llamado para que no olvide, que no olvide a Nadia, que no archive su expediente como uno más, por favor, por favor”, suplicó la afligida madre al fiscal.

Blanca lamenta que lo que escribió su hija previo al 8 de marzo del 2020 (Día internacional de las mujeres) no se cumpla, “Sí algún día soy yo, quiero ser la última…”, escribió Nadia en relación a los casos de violencia.

“Le estamos fallando. Las mujeres siguen muriendo, siguen siendo agredidas, las muertes, las desapariciones y nadie hace nada. Por ello seguiré insistiendo en que las leyes se apliquen en este país. Porque todos estamos desprotegidos la ley no nos ampara. No nos protege, no nos cuida y cada vez estamos perdiendo más mujeres”, sentenció Blanca.

El caso Nadia pasa fronteras, rebasa fronteras

Con el apoyo de la Universidad Iberoamericana, la cual no olvida a su alumna de Relaciones Internacionales, participan en la exposición itinerante “¡¿Dónde están las mujeres?!”. Esta se inauguró el 27 de octubre y estará hasta el 7 de diciembre en la sala de arte Christian Jean SJ. En ella la imagen principal es el rostro de Nadia.

La fundación de Texas, Gendercide, Awareness Project la organiza. Esta tiene el objetivo de visibilizar el feminicidio y la violencia contra niñas y mujeres. Justamente una de las imágenes que utilizan es el rostro de Nadia, el cual se expondrá en varias ciudades de México, Centro América, Texas, Estados Unidos y Canadá.

Con lo anterior, esperan mover consciencias y saber qué es lo que está pasando con las mujeres. Además, dentro del programa de Género Ibero León, el jueves 17 de noviembre a las 19 horas en la explanada de la cafetería develarán la instalación artística “Apariciones” de la artista Paola García. Cuyo objetivo es visibilizar los feminicidios.

Esta obra utiliza la técnica light painting stencil y se realizó en recuerdo a la memoria de Nadia. Este evento se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) y donde participaron estudiantes de Relaciones Internacionales y esta ‘es una forma de decirle a Nadia que seguimos aquí’.

La hermosa sonrisa de Nadia sigue moviendo almas y se ha convertido en el punto de partida para seguir exigiendo justicia para las mujeres que han sido violentadas incluso asesinadas.

